Hür-İş: “2000-2019 yılları arasını kapsayan af sosyal güvenlik sistemini bozdu”

HÜR-İŞ adına yazılı açıklama yapan Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, uygulamanın, sosyal devlet ilkesine göre primini gününde ödeyen vatandaşları da rahatsız ettiğini, gelenek haline gelen aflardan uzaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Serdaroğlu açıklamasında, aksi takdirde sosyal devlet olmaktan uzaklaşılacağını, aslında yapılması gerekenin af yerine düzenli prim yatırımlarını yapan işverenlere ödül vermek olduğunu belirtti.

Serdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kayıt dışılığı engellemeye işvereni teşvik edelim. Eğer bugüne kadar af uygulaması yapılmasaydı belki bu uygulamaya bir mantık yürütülebilirdi. Ama herkes tarafından bilinmektedir ki 19 yıl içerisinde birçok kez daha af çıkartılmış, affın affı olamaz.

Bu sebeple federasyonumuzun Sosyal Sigortalar İdare Meclisi’nde bulunan temsilcilerimiz, bu affa ret oyu kullanmıştır. Hür-İş Federasyonu olarak Sosyal Devlet ve Sosyal Adaleti güçlendirmek adına sürdürülebilir olmak için kalıcı çözümler KKTC Hükümeti tarafından üretilmelidir.”