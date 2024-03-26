  • BIST 8973.64
  • Altın 2247.583
  • Dolar 32.1695
  • Euro 34.9106
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

Hür-İş: Asgari ücretliye otomatik hayat pahalılığı artışı neden verilmiyor?

» »
Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, gelecek hafta asgari ücret masasını toplayacağını açıklayan Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu’na "Asgari ücretliye otomatik hayat pahalılığı artışı neden verilmiyor? diye sordu.
Hür-İş: Asgari ücretliye otomatik hayat pahalılığı artışı neden verilmiyor?

Meclis Komitesi, dört ayda bir otomatik hayat pahalılığını kamuda maaşlara yansıtılmasını karara bağlarken, asgari ücretli yine unutuldu. Çalışma Bakanı’nın verdiği söze rağmen, asgari ücret otomatik hayat pahalılığı artışında kapsam dışı bırakıldı.  Karara tepki gösteren Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Çalışma Bakanı önümüzdeki hafta asgari ücret masasını toplayacağını açıklıyor. Masayı toplamak marifet değildir. Önemli olan verilen sözleri tutmaktır. Verilen söz neydi? Asgari ücretin de hayat pahalılığı oranından otomatik olarak artmasını sağlayan yasal düzenlemeyi yapacaklardı. Yasa neden düzenlenmiyor?” ifadelerini kullandı. 

Serdaroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü: 

“Hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması bir maaş artışı değildir. Sayın Çalışma Bakanı, gelecek hafta masayı toplayacağını söylüyor. Önemli olan masayı toplamak değil hayat pahalılığını otomatik olarak maaşlara yansıtmaktır. Çalışma Bakanı’ndan bizim beklentimiz bütün maaşlara hayat pahalılığı otomatik olarak yansırken, bunun asgari ücrete de yansımasıydı. Bu denli yüksek enflasyonun baş gösterdiği bir dönemde Meclis Alt Komitesi’nde hayat pahalılığının kamuda dört ayda bir maaşlara yansıtılması karara bağlanırken, asgari ücreti kapsam dışı bıraktılar. Çalışma Bakanlığı, yılın ilk asgari ücretini belirlerken bunun için söz vermesine rağmen asgari ücreti de içine alacak gerekli yasal düzenleme yapılmamıştır. Bu yapılan yanlıştır, ayrımcılıktır, asla kabul edilemez.”         

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman, Meclis'te konuştu: Trafik sorunu can almaya devam ediyor25 Mart 2024 Pazartesi 16:32
  • Taçoy: Geçmiş olduğumuz bu zorlu süreçten ilkelerimizden vazgeçmeden çıkacağız25 Mart 2024 Pazartesi 16:16
  • Kuvvetli rüzgar yarın öğleye kadar sürecek, yer yer sağanak da bekleniyor25 Mart 2024 Pazartesi 16:02
  • Şehir Planlama Dairesi personeli Netcad eğitimlerini tamamladı25 Mart 2024 Pazartesi 15:52
  • Sağlık Bakanlığı himayesinde afet ve acil durum eğitimi başlatıldı25 Mart 2024 Pazartesi 15:48
  • Lefkoşa'da kaza... 16 Yaşındaki yayaya çarptı!25 Mart 2024 Pazartesi 15:31
  • Çavuşoğlu: Ülkedeki pasif öğrenci sayısı bilinmiyor25 Mart 2024 Pazartesi 15:17
  • Arıklı: 2024’de 11 ölümlü kaza var, 11’i de insan hatası kaynaklı25 Mart 2024 Pazartesi 14:57
  • Bir haftada 8 yangın, 934 bin TL zarar!25 Mart 2024 Pazartesi 14:46
  • Tabipler Birliği: KKTC’de artan verem vakalar için acil eylem planı hazırlanmalı25 Mart 2024 Pazartesi 14:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti