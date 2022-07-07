Hür-İş Başbakanlık önünde eylem yaptı

Hür-İş’e bağlı sendikalar, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmaması ve taşeron işçilerinin günlerdir süren eylemiyle ilgili verilen sözlerin tutulmaması” gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem yaptı

Hür-İş, Başbakanlık kapısına siyah çelenk de bıraktı.

Eylemde, “Başbakan duy sesimizi taşeron sistemi köleliktir”, “birlik mücadele dayanışma” sloganları atıldı.Başbakanlık önünde konuşan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Başbakan’ı “devlet ciddiyetine” davet etti, taşeron işçilerle ilgili sorunu çözecek adım atmaya çağırdı, Başbakan’ı kınadı ve protesto etti.

Başbakan Ünal Üstel’e konuyla ilgili eleştiri ve bazı suçlamalarda bulunan Serdaroğlu, Başbakan’ın, Kamu-İş’i ve şahsını dinlemeden, tek taraflı infaz yaptığını iddia etti.

Serdaroğlu, Başbakan’ın konuyla ilgili adım atmamasını kınadıklarını söyledi, “devlet kimin tarafından yönetilir” diye sordu.

Başbakan’ın şoförünü koruduğunu ve kamuoyuna yanlış bilgiler verildiğini savunan Serdaroğlu, bu konuda yaşananları anlattı.

Serdaroğlu, bu konuda adım atılmaması durumunda da eylemlere devam edeceklerini ve kimseye “Pabuç bırakmayacaklarını” söyledi.

Emekçilerin haklarını almak için burada olduklarını ifade eden Serdaroğlu, emekçilerin yasal haklarını alana kadar eylemlere devam edeceklerini, direne direne bu mücadeleyi vereceklerini, taşeron sistemi sonlandıracaklarını kaydetti.

Serdaroğlu, “Her türlü çözüm için masaya oturmaya hazırız. Bu sistem sürdürülebilir değil. Kölelik sistemi için değil, bir kez daha bu yaşananları yaşamamak için mücadele veriyoruz” dedi.Hür-İş'in, taşeron sistemine karşı onurlu duruşunu sürdüreceğini ifade eden Serdaroğlu, asgari ücret komisyonunun toplanmamasını da eleştirerek, masadaki tarafları masaya oturmadan önce "asgari vicdana" davet etti.