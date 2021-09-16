  • BIST 1.424,280
  • Altın 481,47
  • Dolar 8,4900
  • Euro 9,9700
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

HÜR-İŞ Başkan Vekili Serdaroğlu: “Bu Önemli Bir Uzlaşıdır”

» »
HÜR-İŞ Başkan Vekili Serdaroğlu: “Bu Önemli Bir Uzlaşıdır”
HÜR-İŞ Başkan Vekili Serdaroğlu: “Bu Önemli Bir Uzlaşıdır”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş)  Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin üç tarafın da ülke gerçeklerini görerek sorumluluk almasıyla  belirlendiğine dikkat çekerek, “Bu önemli bir uzlaşıdır” dedi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Hür-İş Federasyonu olarak, işçi tarafını temsil ettikleri Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda dün itibarı ile yeni asgari ücretin üç , 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak şartıyla Temmuz 2021 hayat pahalılığı da dahil edilerek, 4970 TL brüt, 4324 TL net olarak belirlendiğini kaydetti.

Ağustos 2021 hayat pahalılığı olan yüzde 2,54’ün hesaba katılmadığını ifade eden Serdaroğlu, bu oranın daha sonra görüşülecek asgari ücret hesaplamasına dahil edilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Ülkenin içinde bulunduğu Covid-19 salgını nedeniyle ekonominin  yüzde 16,2 küçüldüğünü kaydeden Serdaroğlu, 5000’in üzerinde iş yerinin kapandığını, başta turizm, küçük esnaf, imalat ve yerel üretimin büyük bir kesiminin etkilendiğini ifade etti.

Hür-iş Başkan Vekili Serdaroğlu bu çerçevede, özel sektörde çalışan 90 bin civarında emekçi ve 42 bin civarında sosyal sigorta emeklisinin de düşünülerek, bu kararın üretildiğini bildirdi.

1-10 KİŞİ ARASI ÇALIŞTIRANLARA YÜZDE 50, 11 VE ÜZERİNE YÜZDE 30 TEŞVİK PRİM DESTEĞİ

Sağlık savaşı verilen bir dönemde tüm tarafların oy birliği ile kararlaştırılan yeni asgari ücretin, sosyal sigorta prim desteği ile yerli-yabancı 44 bin özel sektör çalışanını kapsadığını ifade eden Serdaroğlu, 1-10 kişi arası çalıştıranlara yüzde 50, 11 ve üzeri işçi çalıştıranlara da yüzde 30 teşvik prim desteği alındığını belirtti.

“Bu önemli bir uzlaşıdır” diyen Serdaroğlu, ayrıca Sosyal Sigortalar Dairesi’nin gelir-gider dengesinin korunarak, artı vermesinin de sağlandığını kaydetti. 

Ahmet Serdaroğlu, “Başta KKTC vatandaşları, özel sektör çalışanlarının korunması, işsizliğin önlenmesi adına Hür İşçi Sendikaları Federasyonu olarak gücümüzü alın teri döken, göz nuru ile üretim yapan, elbiseleri kirli yürekleri temiz emekçilerden almaktayız” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gümrüksüz araç tespiti tutuklama getirdi16 Eylül 2021 Perşembe 12:57
  • 18 Kişi ve 2 İş Yeri Hakkında Yasal işlem Başlatıldı16 Eylül 2021 Perşembe 12:56
  • Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik: Meclis yeni karar alıncaya kadar seçim tarihi Ocak 202316 Eylül 2021 Perşembe 12:51
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Cenevre'den sonra pozisyonumuzda değişiklik olmadığını New York'ta da söyleyeceğiz16 Eylül 2021 Perşembe 12:43
  • Putin’in son durumuyla ilgili açıklama: Birkaç gün daha karantinada kalacak16 Eylül 2021 Perşembe 12:41
  • Makina Müdendisleri Odası: Personel Makinaların hasarından sorumlu tutulmalıdır16 Eylül 2021 Perşembe 12:40
  • En çok yağış Beylerbeyi'nde kaydedildi16 Eylül 2021 Perşembe 12:38
  • Terfi Eden ve Atanan Yargıçlar Yemin Ederek Göreve Başladı16 Eylül 2021 Perşembe 12:16
  • Türk Sen: Net 4324 tl olarak belirlenen asgari ücret açlık sınırının altında16 Eylül 2021 Perşembe 12:14
  • Kızılyürek, Rum Eğitim Bakanı’nın tutumunu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’na taşıdı.16 Eylül 2021 Perşembe 11:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti