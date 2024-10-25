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HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu: Demokrasi ayıbı ortadan kaldırılmalı

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Serdaroğlu, son zamanlarda yaşanan hukuksuzluklara bir yenisinin daha eklendiğini ileri sürerek, Meclis Başkanlığı seçimlerinde hukukçuların verdiği olumsuz görüşe rağmen atılan adımı tasvip etmediklerini söyledi.
HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu: Demokrasi ayıbı ortadan kaldırılmalı

Serdaroğlu yazılı açıklamasında, demokrasinin bekçisi olan sendikaların böyle bir gelişmeye müdahil olması gerektiğini ifade ederek, Ziya Öztürkler’in kişiliğinden bağımsız olarak yaşananların doğru olmadığını belirtti.

Serdaroğlu açıklamasında şunları kaydetti: 

“Uzunca bir süredir seçilmeye çalışılan Meclis Başkanının en sonunda seçilmiş gibi yapılması kabul edilebilir değildir. Geçersiz oyların ‘geçerliymiş gibi’ sayılması, hem seçilen kişiyi itibarsızlaştırır, hem de seçim ve halk oylaması yasasıyla ilgili bundan sonra yapılacak seçimlerde tartışma yaratır. Meclis’te hükümeti ve ana muhalefeti bu konuda daha duyarlı ve hassas olmaya davet ediyoruz. Hukukçuların görüşünü dikkate alıp bu seçimin iptal edilmesi zorunludur.

Burada önemli olan seçilen kişi değil, seçilme şeklidir. Seçilen kişinin de bunu tasvip etmemesi gereklidir. Hür-İş Federasyonu olarak bu demokrasi ayıbının ortadan kaldırılması için her türlü dayanışmaya katkı koyacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.”

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