  • BIST 6.342,05
  • Altın 1645.73
  • Dolar 26.1416
  • Euro 29.1193
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, halkı sokağa çağırdı

» »
Asgari ücret: İşçi temsilcisi halkı sokağa çağırdı, “gelmezseniz açlığa mahkumsunuz” dedi
HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, halkı sokağa çağırdı

Asgari ücretin, yüzde 33.32’lik hayat pahalılığı oranında arttırılmasına tepki gösteren Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki işçi temsilcisi HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, halkı sokağa çağırdı.

Sadece hayat pahalılığı oranında bir artışın, asgari ücretliyi açlık sınırı altında bırakacağını söyleyen Serdaroğlu, “Emekçilere çağrımdır, buna artık boyun eğmeyin! Bu çarkı durdurun! Kimse oturduğu yerden bir şey başaramaz. Biz Başbakanlığın önüne gideceğiz. Eğer gelmezseniz, hepiniz açlığa mahkumsunuz” dedi.

Serdaroğlu, sokağa inecekleri güne ilişkinse herhangi bir tarih açıklamadı.

Başbakan Ünal Üstel’in, bazı ekonomik örgüt ve odaların temsilcileriyle gizli bir görüşme yaparak bu rakamı belirlediği yönünde iddialar duyduklarını, toplantı sonunda bu iddiaların rakamla birlikte teyit edildiğini ifade etti.

“Eğer Başbakan oda temsilcileriyle anlaşacaksa bu masanın ne önemi kaldı” diye soran Serdaroğlu, yanında oturan Çalışma Bakanı Hasan Taçoy’a seslenerek, “Açık söylüyorum Sayın Taçoy, siz de kandırıldınız” dedi.

“Başbakan bilsin, bu burda kalmayacak” diyen Serdaorğlu, “Emekçilere çağrıda bulunuyorum; bu çarkı durdurun, artık boyun eğmeyin. HÜR-İŞ olarak bu başlangçtır diyoruz! Sizlerin desteği olmadan hiçbir şey başaramayız kimse oturduğu yerden birşey başaramaz. Başbakanlığın önüne gideceğiz. Eğer gelmezseniz hepiniz açlığa mahkumsuunuz” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, asgari ücretle ilgili hükümetin “başlangıç ücreti” nitelemesi kullandığını ancak bunun yalan olduğunu söyleyerek, “Bu, özel sektörde verilen maaştır” dedi.

Serdaroğlu, 15 bin 750 TL’lik net asgari ücrete itiraz edeceklerini de belirtti.

Öte yandan Serdaroğlu’nun ardından açıklama yapan İşveren Temsilcisi Arhun, yeni ücreti “son zamanlarda belirlenen en yüksek rakam” olarak niteledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:31
  • Kervansaray kavşağında sabit görüntülü hız tespit kamerasının limiti değişti12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:17
  • "Lapta Sağlık Merkezi'ne anlamlı bağış" 12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:10
  • LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunları için yemin töreni gerçekleştirildi12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:05
  • BY Genel Sekreter Yardımcısı Rahvancıoğlu, Muhaceret Politikası’nı eleştirdi12 Temmuz 2023 Çarşamba 18:00
  • Başsavcılık imar yetkisinin devri konusunda "olumsuz" görüş verdi12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:57
  • Ercan'da bu kez de kuleyi unuttular!12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:47
  • 2 kez ertelenmişti... DAÜ'de referandum Cuma günü...12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:37
  • Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:06
  • Yeşilyurt’ta ani ölüm: 56 yaşında hayatını kaybetti...12 Temmuz 2023 Çarşamba 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti