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Hür-İş Federasyonu Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantıya çağırdı

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Hür-İş Federasyonu 16 Haziran 2021 tarihinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantıya çağırdı
Hür-İş Federasyonu Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantıya çağırdı

HÜR İş Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle;

Özel sektör çalışanlarının açlık sınırı altında yaşadığı, yeni zamlar ve dövizdeki yükselişinin artarak devam ettiği günümüzde asgari ücretle çalışanlar aldıkları ücret ile temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma gelmişlerdir. Bu duruma son vermek ve çalışanların emeğinin karşılığını almasını sağlamak sorumluluğumuzdur. 1 Ocak 2022 tarihinde brüt 7000TL, net 6090 TL olarak belirlenen asgari ücret açlık sınırını çok altında kalmış emekçilerin evine ekmek götürmesi imkânsız hale gelmiştir.

Bu nedenle 22/1975 sayılı Asgari Ücret Yasası’nın 8. Maddesine göre çalışanları Asgari Ücret Saptama Komisyonunda temsil eden Hür-İş Federasyonu olarak Asgari Ücretler Yasası’nın 9. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yeni asgari ücretin belirlenmesi için yasal süre içinde Asgari Ücret Saptama Komisyonunun toplantıya çağrılmasını talep ederiz.

Hür-İş Federasyonu olarak, yasal mevzuat gereğince 16 Haziran 2021 tarihinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantıya çağrılmasını Hür-İş Federasyonu olarak resmen talep etmiş bulunuyoruz. Kamuoyuna duyurulur.”

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