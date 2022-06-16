Hür-İş Federasyonu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantıya çağrılmasını talep etti

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), yeni asgari ücretin belirlenmesi için yasal süre içinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantıya çağrılmasını talep etti.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, özel sektör çalışanlarının açlık sınırı altında yaşadığını, yeni zamlar ve dövizdeki yükselişinin artarak devam ettiğini belirterek, asgari ücretle çalışanların aldıkları ücretle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma geldiklerini vurguladı.

Serdaroğlu, “1 Ocak tarihinde brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlenen asgari ücretle, açlık sınırının çok altında kalmış emekçilerin evine ekmek götürmesi imkansız hale gelmiştir” diyerek, bu duruma son vermek ve çalışanların emeğinin karşılığını almasını sağlamanın sorumlulukları olduğuna dikkat çekti.

Hür-İş Federasyonu’nun çalışanları Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsil ettiğini kaydeden Serdaroğlu, federasyon olarak yasal mevzuat gereğince 16 Haziran’da (bugün) komisyonun toplantıya çağrılmasını resmen talep ettiklerini duyurdu.