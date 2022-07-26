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Hür İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu eylemi ertelediğini duyurdu.

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HÜR-İŞ ve bağlı sendikalar, DEV-İŞ ve bağlı sendikaları, TÜRK-SEN ve bağlı sendikaları, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ, BES, KOOP-SEN, VERGİ-SEN GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, BASIN-SEN, DAÜ-SEN VE DAÜ BİR-SEN adına yaptığı açıklamada
Hür İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu eylemi ertelediğini duyurdu.

 bugün saat 11:00’de yapacağı eylemi ertelediğini duyurdu.

Serdaroğlu “asgari ücret masası toplanmadığı için bugün saat 11:00’da yapacağımız eylemi, Çalışma bakanlığı yarın saat 15.00’da asgari ücret masasının toplanacağını açıklaması üzerine erteledik” dedi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘’Dünkü yapmış olduğumuz basın açıklamasında bugün saat 11:00’de asgari ücret masasının toplanamadığından dolayı bütün sendikalarla birlikte çalışma bakanlığının önünde olacağımızı duyurmuştuk. Bugün sabah saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan  federasyonumuza yarın saat 15:00’de asgari ücret tespit komisyonunun toplanacağı çağrısı yapılmıştır. Bu sebeple bugün saat 11:00’daki eylemimiz iptal edilmiştir.

Yarın saat 15:00’de asgari ücret tespit komisyonu temsilcileri asgari ücreti belirlemek için masada hazır olacaktır.

HÜR-İŞ ve bağlı sendikalar, DEV-İŞ ve bağlı sendikaları, TÜRK-SEN ve bağlı sendikaları, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ, BES, KOOP-SEN, VERGİ-SEN GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, BASIN-SEN, DAÜ-SEN VE DAÜ BİR-SEN de bakanlık önünde toplantının takipçisi olacaktır.

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