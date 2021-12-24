Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu BRT'nin 58. Yıl Dönümünü Kutladı.

25 Aralık 1963 tarihinde yayına Bayrak Bayrak Bayrak anonsu ile başlayan Bayrak Radyosu o yıllarda varoluş mücadelemize, hür yaşamamıza, birlik ve beraberliğimize yayınlarıyla çok önemli destekler vermiştir. 1963-1974 yılları arasında Mücahitin gözü kulağı ve halkın sesi olmuştur.

Kamu yararı için BRT'nin pandemi döneminde yaptığı yayınlar ile halkı doğru haberlerle bilgilendirme görevini zorlu bir süreçte başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir.

1963'ten bugüne kadar ülkemize hizmet vermeye devam eden BRTK'nın değerli emekçi personeline emekleri ve katkıları için teşekkür eder, 58. kuruluş yıl dönümünü kutlarız.