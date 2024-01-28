Hür-İş Federasyonu ve Türk-Sen’den ortak protesto!

Aylık 8 bin Euro maaşla danışman alma kararı alan İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yapılacak bir açıklamayla protesto edilecek.
Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu ve Türk-Sen tarafından saat 10.00’da yapılacak basın açıklamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’ndan kararın imzalanmaması istenecek.
Yönetim Kurulu’nda verdikleri hayır oyuna rağmen kararın alınmasına tepki gösteren Hür-İş Federasyonu ve Türk-Sen, Bakanlık önünde yapacakları basın açıklamasına tüm medyayı davet ettiklerini duyurdu.
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