Hür-İş Federasyonu ve Türk-Sen’den ortak protesto!

Hür-İş Federasyonu ve Türk-Sen, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun aylık 8 bin Euro maaşla danışman alma kararını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde protesto edecek.

Aylık 8 bin Euro maaşla danışman alma kararı alan İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yapılacak bir açıklamayla protesto edilecek.

Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu ve Türk-Sen tarafından saat 10.00’da yapılacak basın açıklamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’ndan kararın imzalanmaması istenecek.

Yönetim Kurulu’nda verdikleri hayır oyuna rağmen kararın alınmasına tepki gösteren Hür-İş Federasyonu ve Türk-Sen, Bakanlık önünde yapacakları basın açıklamasına tüm medyayı davet ettiklerini duyurdu.