Hür-İş Genel Sekreteri Yeltekin: "Limanlarda yasal mevzuat uygulanmıyor"

Liman-Sen adına yazılı açıklama yapan Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Liman-Sen’in yetkili sendika konumunda olduğu Gazimağusa ve Girne limanlarındaki üyelerinin “zor şartlar altında çalışarak ülkeye katma değer yarattığını” kaydetti.
Liman-Sen adına yazılı açıklama yapan Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Liman-Sen’in yetkili sendika konumunda olduğu Gazimağusa ve Girne limanlarındaki üyelerinin “zor şartlar altında çalışarak ülkeye katma değer yarattığını” kaydetti.

Yasa gücünde kararnamenin 4 Haziran’da sona erdiğini ancak toplu iş sözleşmesi ve İş Yasası’nın uygulanmadığını belirten Yeltekin, üyelerinin asgari ücretin altında ücret aldığını, ödenekli izinleri kullanamadığını ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre çalıştırılmadığını savundu.

Yasal mevzuatın uygulanmadığını belirten Yeltekin, “siyasi parti üyelerinin yüksek maaşlarla işe alındığını” savundu.

