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Hür-İş: Hademelerin toplu iş sözleşmesi anayasal hak

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Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Kamu-İş’te örgütlü, devlet okullarında görev yapan 230 hademenin özel şirketlerde çalışıyor olmasının 42/96 sayılı yasaya bağlı olarak toplu iş sözleşmesi yapma hakkını verdiğini vurguladı.
Hür-İş: Hademelerin toplu iş sözleşmesi anayasal hak

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Kamu İşçileri Sendikası’nda (Kamu-İş) örgütlü görev yapan hademelerin özel şirketlerde çalışıyor olmasının 42/96 sayılı yasaya bağlı olarak toplu iş sözleşmesi yapma hakkını verdiğini ifade etti.

"TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ANAYASAL HAK”

Yeltekin yazılı açıklamasında, “Bu hak anayasal bir haktır. Ancak bunu KKTC Milli Eğitim Bakanı bilmiyor mu? Ülkeyi yönettiğini zanneden fakat iktidar olamayan bu hükümet, devleti taşeron firmalarına teslim etmiştir. Sosyal devleti ortadan kaldıran bu hükümet başta Anayasa’yı, hukuk devletini ve kamu düzenini yok etmiştir.” iddiasında bulundu.

Yeltekin, Milli Eğitim Bakanı’nın dünkü “sendikalı olmanın, toplu iş sözleşmesi yapmanın esasen hukuki zemini yoktur” söyleminin aslında devlet idaresinin olmadığının kabile yönetim anlayışının açık göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Yeltekin, “Sorun sadece hademe sorunu değildir. Okullarda görev yapan okul aile birliklerinin yardımcı anne öğretmenlere de asgari ücretin altında ücret ödediği diğer bir kanayan yaramızdır.” ifadelerini kullandı.

Yeltekin, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan ve işlerine Nisan 2022 de sözde son verilmiş ama kayıt dışı çalışmaya devam eden 85 civarında taşeron işçinin Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından tespit edildiğini, Ağustos 2022'de Sağlık Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı’na konuyla ilgili  yazı yazılmasına rağmen herhangi bir cevap alınamadığını belirtti.

Yeltekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin ve bakanlığa bağlı daire müdürlerinin görevlerini yapmalarının çalışma barışı açısından önemli olduğunu kaydetti.

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