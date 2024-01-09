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Hür-İş harekete geçiyor... Sendika yarın sabah Çalışma Bakanlığı önünde olacak!

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu, yarın sabah saat 09.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacaklarını duyurdu.
Hür-İş harekete geçiyor... Sendika yarın sabah Çalışma Bakanlığı önünde olacak!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu, yarın sabah saat 09.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde olacaklarını duyurdu.

Altı aylık hayat pahalılığı dahil tüm veriler elde edilmesine rağmen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun hala daha toplantıya çağrılmadığını açıklayan Serdaroğlu, “Her hafta Perşembe günü toplanacağız türünden söylentiler ortaya atılıyor. Ama bu Perşembe bir  türlü gelmiyor. Çalışanın sabrı tükendi. Hükümet edenler bunu bilsin” dedi.

Bakanlığa Salı gününe kadar süre verdiklerin ancak toplantı çağrısını hala daha yapılmadığını açıklayan Başkan Serdaroğlu, yarın Çalışma Bakanlığı önünde bu taleplerini dile getireceklerini ifade etti. Serdaroğlu, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın son günlerde Hür-İş Federasyonu’nun çalışanı temsiliyetini de tartışmaya açtırmaya çabaladığını üzülerek görüyoruz. Varlığımızı Sayın Bakan’a da hatırlatmak için tüm basın mensuplarını yarın saat 09.00’da Çalışma Bakanlığı önünde bekliyoruz” dedi.

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