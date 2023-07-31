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Hür-İş, maaş artışını değerlendirdi: Emekçi kaderine terk edildi

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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkan Vekili Ali Yeltekin, enflasyonun yüzde 100’ü geçtiği bir dönemde maaşlara yapılan artışın emekçiyi kaderine terk etmek olduğunu savundu.
Hür-İş, maaş artışını değerlendirdi: Emekçi kaderine terk edildi

Çalışan kesimin yüzde 37’lik vergi dilimine girdiğini, bu nedenle yüzde 33,32’lik hayat pahalılığı ödeneğinin birçok çalışanın maaşına yüzde 22 civarında yansıdığını belirten Yeltekin, “Zamların saat başı önümüze serildiği bir ortamda emekçilere yüzde 22 oranında hayat pahalılığı verilmesi birçok çalışanı zor duruma düşürdü” dedi.

Ali Yeltekin’in bu ay itibarıyla maaşlara yansıtılan Hayat Pahalılığı ödeneğiyle ilgili açıklaması özetle şöyle:

 

“Yüzde 33.32’lik brüt hayat pahalılığı, vergilendirmenin yüksek, kişisel muafiyetin düşük kaldığı bir ortamda insanları kredi kartlarını, kredilerini veya borçlarını ödeyememe gibi sorunlarla baş başa bırakacak. Özel sektörde çalışan ve asgari ücret alan bireylerin zor ekonomik koşullarda faturalarını, kredi borçlarını ödeyemeyecekleri nettir. Bu durum ülkemizi yönetenlerin utancıdır. Ekonomik krizin faturasını özel sektör çalışanlarına veya net asgari ücretin altında maaş alan sosyal sigorta emeklilerine kesmek, ülkedeki insanımızı kaderine terk etmek demektir. Ülkedeki enflasyonun yüzde 100’ü geçtiği bir dönemde insanlara yüzde 22 civarında net bir artış yapmak emekçiyi kaderine terk etmek demektir.”

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