HÜR-İŞ, Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Nedeniyle Kıb-Tek’in Yüzde 40 İndirim Yapmasını İstedi

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Brent petroldeki düşüşten dolayı Kıb-Tek’in elektrik fiyatlarında yüzde 40 oranında indirim yapması gerektiğini belirterek kurumu, elindeki akaryakıt stokunun bitiminde indirim yapmaya davet etti.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasında, halkın elektrik tüketiminin artarak devam ettiğini ifade etti.

“Zamanında AKSA ile yapılan ve müteakip yıllarda çeşitli hükümetler tarafından yenilenen sözleşmelerde alım ve dolara endeksli fiyat garantisi mevcuttur. Ama AKSA maalesef petrol fiyatı yüzde 40 oranında düşmesine rağmen bunu hâlâ fiyatlara ve tüketiciye yansıtmamıştır” diyen Serdaroğlu, AKSA’nın Sağlık Bakanlığına pandemi nedeniyle 2.5 milyon TL bağışta bulunmasının ise göz boyamak amacı taşıdığını savundu.

İnsanlık namına yapılan bağışların sözleşmelerle taahhüt edilen yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını belirten Serdaroğlu, AKSA ile yapılan alım garantisi sözleşmesinin de olağanüstü durum olan koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilmesini istedi.