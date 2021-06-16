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HÜR-İŞ: “Sigorta Emeklilerine Ek Vergi Tamamen Yasadışı Bir Yaklaşım”

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Hür-İş Federasyonu, hükümetin sigorta emeklilerine ek vergi getirdiğini kaydetti.
HÜR-İŞ: “Sigorta Emeklilerine Ek Vergi Tamamen Yasadışı Bir Yaklaşım”

Hür-İş Federasyonu, hükümetin sigorta emeklilerine ek vergi getirdiğini kaydederek, “Sefalet ücreti olan asgari ücret düzeyinde ve altında ücret alan sigorta emeklilerine 1400TL ek vergi getirilmesinin tamamen yasadışı bir yaklaşım” olduğu görüşünü belirtti.

Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin tarafından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında tüm gelişmiş ülkelerin işsizlere gelir, çalışana iyi ücret ve ekonomik sektöre destek paketleri açıkladığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bizdeki seçim hükümeti topluma hiçbir faydası yokken sosyal sigortalardan emekli olan, açlık sınırında yaşam mücadelesi veren ve geçinemeyen insanlarımızın ailesini geçindirmek için çalışmaya devam eden sigorta emeklilerine Anayasamıza aykırı olarak muafiyetleri kaldırmak suretiyle ek vergi (kişi başı 1400TL) getirmiştir.”

Yeltekin, “Sefalet ücreti olan asgari ücret düzeyinde ve altında ücret alan sigorta emeklilerine 1.400TL ek vergi tamamen yasadışı bir yaklaşımdır” ifadelerini kullandığı açıklamasında, şunları da ekledi:

“2021 yılı siyasi partilere 170 milyon TL’yi ödemeye devam edecekler, kamu gelirlerini peşkeş çekecekler, kamusal alanlarını bedavaya kiralayacaklar, parti devleti kurmak için sözleşmeli partili çalışan, atamalar ve partizanca istihdamlara devam edecekler sonra para yok anlayışı çerçevesinde en yüksek ücret ve en yüksek sigorta emekli ücretlerine ve sabit ve dar gelirli sigorta emeklilerine aynı oranda 1400 TL ek vergi getirerek bu insanları perişan etmek hangi maksada hizmet etmektedir. Bunun adaleti nerede? İnsanlığı nerede?”

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