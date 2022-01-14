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Hür-İş Ve Kamu-İş Dr. Küçük’ü Andı

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Hür-İş Ve Kamu-İş Dr. Küçük’ü Andı
Hür-İş Ve Kamu-İş Dr. Küçük’ü Andı

Hür-İş ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Dr. Fazıl Küçük'ü andı. 


Dr. Küçük’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Serdaroğlu, “Özgürlük mücadelesi liderlerinden Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 38. Yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi. 


Küçük’ün, toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir lider olduğuna işaret eden Serdaroğlu, “Kendi kimliği ile kendi ülkesinde var olma mücadelesini halkı ile birlikte veren, azmi ve kararlılığı ile halkına destek vermiş, hekimliği ile de halkının yanında olmuştur. Başta kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ü silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygı,minnet ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı. 

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