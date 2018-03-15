HÜR-İŞ: “Zeki Çeler derhal istifa etmelidir”

“Geçmişte kendi partisinin asgari ücret 3 bin 500 TL olmalıdır açıklamalarına karşın 2018 yılının ilk asgari ücretine 350 TL bile artış yapamayan Çeler derhal istifa etmelidir”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Genel Sekreteri, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyesi Ali Yeltekin, dün belirlenen yeni asgari ücreti ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i eleştirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Yeltekin, “Geçmişte kendi partisinin asgari ücret 3 bin 500 TL olmalıdır açıklamalarına karşın 2018 yılının ilk asgari ücretine 350 TL bile artış yapamayan Çeler derhal istifa etmelidir” ifadesini kullandı.

Hür-İş Federasyonu olarak 2018 yılının ilk asgari ücretini belirlerken asgari ücreti 2 bin 835 TL- 3 bin 194 TL brüt aralığında talep ettiklerini belirten Yeltekin, şöyle devam etti:

“Bunu talep etmemizin temel sebebi birçok işverenin bunu zaten ödediği, kamu – özel ücret yakınlaşması, son iki ayda TL’nin yüzde 5 değer kaybı, en son asgari ücret uygulamasından günümüze dövizin ve hayat pahalılığının yüzde 17 civarında yükselmesi, Kıbrıslı Türklerin göç etmesinin engellenmesi, yerel istihdamın öncelik ve desteklenmesi, genç işsizlerin daha rahat iş bulmasıdır” ifadelerini kullandı.

Yeltekin, 2 bin 175 TL brüt asgari ücrete 190 TL brüt artış yapılmasının hükümetin başlıca sorunu olması gerektiğini kaydederek, Başbakan Tufan Erhürman’ı bu konuya müdahil olmaya çağırdı.

