Hür İşçi Sendikaları Federasyonu, zamlara tepki gösterdi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda bugün yaptığı yazılı açıklamada, araç ruhsat harçları, sürüş ehliyeti, pasaport ücretleri, evlenme ücretleri ve yurttaşlık kabul ücretlerine zam yapıldığını belirtti.

Çaluda, devletin her türlü harca artış getirmesinin, yapılan ücret ve maaş artışlarını silip götürdüğünü ileri sürdü.

Asgari Ücretin değiştirilmesi gündeme gelmeden bu zamların, asgari ücretle çalışanlara darbe vurduğunu savunan Çaluda, “Başta devlet olmak üzere tüm işverenlerin bu zamlardan dolayı olumsuz yönde etkilememe ve ücret ile maaşların değer kaybını önlemek için tedbir alıp, dar gelirliyi ferahlatmalarını bekliyoruz”ifadelerini kullandı.