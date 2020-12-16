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HÜR-İŞ’in Asgari Ücret Eylemi Tamamlandı

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Hür-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptığı asgari ücret eylemini, Bakan Koral Çağman ile yaptıkları görüşme ve bakanlık önünde basın açıklamasıyla tamamladı.
HÜR-İŞ’in Asgari Ücret Eylemi Tamamlandı

Hür-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptığı asgari ücret eylemini, Bakan Koral Çağman ile yaptıkları görüşme ve bakanlık önünde basın açıklamasıyla tamamladı.

Hür-İş Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığını, haftalardır da asgari ücret masasının toplanamadığını ve gündemin altında bırakıldığını ifade ederek, asgari ücreti tekrar üste çıkarmak için geldiklerini söyledi.

Bakan Koral Çağman ile yaptıkları görüşmenin ardından eylemi noktaladıklarını ifade eden Serdaroğlu, hükümetin güvenoyu alması için bekleyeceklerini ve buna göre tavır belirleyeceklerini kaydetti.

Serdaroğlu, "Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Zor süreçten geçtiğimizin bilinci içindeyiz ama bu süreçte en mağdur kesim asgari ücretlidir bunu herkesin bilmesidir. Fedakarlık asgari ücretliden beklenmemelidir" diye konuştu.

“VİCDAN VE EMPTATİ”

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin de basın açıklamasını okudu. Yeltekin, hükümet ve işverenden asgari ücret belirlenirken ailelerin de dikkate alınmasını istedi.

Yeltekin, fedakarlığın asgari ücretliden değil işverenden beklenmesi gerektiğini ifade ederek, asgari ücretin insani koşullarda yeniden belirlenmesi ve bu yapılırken de asgari vicdan ve empati yapılırsa en doğru asgari ücretin bulunabileceğini kaydetti.

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