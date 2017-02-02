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“HÜR-İŞ’in olumlu oy vermesini şaşkınlıkla karşıladık”

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“HÜR-İŞ’in olumlu oy vermesini şaşkınlıkla karşıladık”
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı, yeni açıklanan asgari ücreti eleştirdi...

Yazılı açıklamasında, DPÖ’nün kriterleri dikkate alındığı zaman yeni asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu belirten Kanatlı, “Orta vadede talebimiz, tıpkı emek örgütlerinin de talebi gibi, asgari ücretin belirlenme kriterlerinin yeniden, acilen düzenlenmesi ve DPÖ’nün de 1992'den beri açıklamadığı geçim endeksi rakamının hemen kamuoyu ile paylaşılmasıdır” dedi.

Asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiğini kaydeden Kanatlı, şöyle devam etti:

“Bunun yanında asgari ücret ödemesinin 40 saatlik haftalık çalışma saati dikkate alınarak, çalışma saatleri artırılarak asgari ücret altında çalışmanın önüne geçilmesi için denetlemelerin ilgili bakanlık tarafından yapılması çağrısını yineliyoruz.

Yeni Kıbrıs Partisi, geçmişte olduğu gibi bugün de, kölelik koşullarında çalıştırılmaya karşı mücadele eden emek örgütleriyle dayanışmasını sürdürecek, bunun büyütülmesi için kararlılıkla bu mücadelenin parçası olmaya devam edecektir.”

“HÜR-İŞ’İN OLUMLU OY VERMESİNİ ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIK”

Asgari Ücret Komisyonu’nda yetkili işçi sendikası olarak yer alan Hür-iş’in 2017 için belirlenen rakama olumlu oy vermesini şaşkınlıkla karşıladıklarını da kaydeden Kanatlı, “Hür-İş’in daha çok kamu sektöründeki işçileri örgütlediği, özel sektördeki durumu göz ardı ettiği bu kararı ile belli olmaktadır. Asgari ücret daha çok özel sektördeki çalışanları ilgilendirmektedir, onların talepleri masaya gelmeli” ifadelerini kullandı.

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