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Hür-İş’ten hükümete asgari ücret çağrısı

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Hür-İş’ten hükümete asgari ücret çağrısı
Hür-İş’ten hükümete asgari ücret çağrısı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yeni asgari ücretin belirlenmesi için gerekli girişimleri bugünden itibaren başlatacaklarını duyurdu.

“Asgari ücret 2023’te belirlenecek” şeklinde yapılan açıklamayı kabul etmediklerini kaydeden Serdaroğlu, “Asgari ücretin belirlenmesi ve insanca yaşanabilir bir rakama getirilmesi için hükümetin asgari ücret masasını bir an önce toplaması elzemdir” dedi.

Hür-İş’e bağlı Kamu-İş, DAÜ-Per-Sen, Bay-Sen, Büro-İş, BASS ve Din Gör-Sen sendikalarıyla gerçekleştirilen toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na toplanma çağrısı yapıldı.

Hür-İş’ten verilen bilgiye göre, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını söyleyen Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Çalışma Bakanı’nın yaptığı ‘asgari ücret 2023’te belirlenecek’ açıklamasını kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Komisyonun bir yılda üç defa toplanabileceğinin yasada da belirtildiğini kaydeden Serdaroğlu, yeni asgari ücretin belirlenmesi için gerekli girişimleri bugünden itibaren başlatacaklarını kaydetti.

Eylül sonu itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 9 bin 840 TL olduğunu söyleyen Serdaroğlu, bu rakamın sadece gıda harcamaları dikkate alınarak belirlendiğini kaydetti.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Temmuz ayından ekim ayına kadar hayat pahalılığının yüzde 24.88 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Bir önceki asgari ücret toplantısında yüzde 56.76 olarak gerçekleşen hayat pahalılığının çalışanlara yüzde 41 olarak yansıtıldığını ifade eden Serdaroğlu, yüzde 15’lik kayıpla ve son açıklanan rakamla farkın yüzde 40’a ulaştığını söyledi.

Serdaroğlu, “Asgari ücretin belirlenmesi ve insanca yaşanabilir bir rakama getirilmesi için hükümetin asgari ücret masasını bir an önce toplaması elzemdir” dedi.

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