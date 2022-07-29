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HÜR-İŞ’TEN HÜKÜMETE ÇAĞRI: ASGARİ ÜCRETLİYE HP FARKINI DEVLET ÖDESİN

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Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, açlık sınırının altına kalan asgari ücretliye verilemeyen hayat pahalılığı farkının devlet tarafından ödenmesini istedi.
HÜR-İŞ’TEN HÜKÜMETE ÇAĞRI: ASGARİ ÜCRETLİYE HP FARKINI DEVLET ÖDESİN

Serdaroğlu, asgari ücretin vergiden muaf olacak şekilde yasal düzenlemenin de derhal yapılması gerektiğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRETLİYİ VERGİYE TABİ ETTİNİZ

Hür-İş Federasyonu adına yaptığı yazılı açıklamada Serdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Asgari ücretliyi açlığa mahkum ettiğiniz yetmezmiş gibi bir de asgari ücretliyi sanki çok para alıyormuş gibi vergiye tabi olmasını sağladınız. Zamanında almadığını tedbirlerden dolayı, asgari ücreti şu anda vergiye tabidir. Süratli bir şekilde asgari ücreti vergiden muaf olacak şekilde hemen yasayı düzenlemeniz gereklidir. Bunu dikkate almadığınız sürece olacaklardan biz sorumlu değiliz.

DEVLET MAAŞ DESTEĞİ YAPMALIDIR

Diğer yandan açlık sınırının altında bırakarak açlığa mahkum ettiğiniz asgari ücretliye eline geçecek şekilde maaş desteği yapılması lazımdır. Bunun emekçinin hesabına yatırılması gerekir. Madem ki işverenin ödeyemeyeceğini söylüyorsunuz, diğer yandan da bu insanların geçinemeyeceğini biliyorsunuz ve söylüyorsunuz, bu söyleminde samimi olduğunuzu ispatlayın. Veremediğiniz hayat pahalılığının farkını asgari ücretliye devlet olarak sizin tamamlamanız gerekir. Hür-İş Federasyonu olarak bunu asgari ücrete geçimini sağlayan emekçilere adına hükümetten talep ediyoruz.”

PRİM DESTEKLERİ GÖZDEN GEÇİRİLSİN

İşverene yapılan ve ağustos sonuna kadar devam edecek sigorta prim desteğine de dikkat çeken Serdaroğlu, şöyle dedi: “İşverenlere yapılan prim desteğinin ağustos ayını dahi beklemeden tekrardan gözden geçirilmesini istiyoruz. Bu devletin ihtiyaçlı ya da ihtiyaçsız ayrımı yapmadan prim desteği dağıtmaya lüksü yoktur.”

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