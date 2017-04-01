Hurafe mi, gerçek mi?

Spor yapıp terleyen hemen herkesin aklında aynı soru var. Terlemek yağ yakmayı sağlar mı?

Terlemek, yoğun ve yağ yakan bir spor çalışmasının belirtisi olabileceği gibi, sadece sıcak ve nemli bir günün işareti de olabilir. Terlemek yağ yakmaz, vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur. Eğer yüksek yoğunluklu egzersiz, terlemenize sebep oluyorsa kalori yakıyor olabilirsiniz.

Bu durumda terleme ve yağ yakımı ilişkili olabilir, çünkü bu kaloriler yağ yakımından sağlanıyor olabilir. Ancak sıcak havalarda kendinizi terlemeye zorlamanız veya daha kalın giyinmeniz ekstradan yağ yakımına sebep olmayacaktır.

Terleme, vücudun ısısı yükselince gösterdiği bir tepkidir. Vücut ısısını düşürmek için beyin ter bezlerini çalıştırır. Suyun yanında tuz, şeker ve atık maddeler vücuttan ter ile atılır. Vücuttaki 2-4 milyon ter bezi terlemeniz için çalışırlar.

Bazı kişiler aynı koşullarda diğerlerinden fazla terler çünkü sıcaklık ve nemin yanında, genetik, cinsiyet, yaş ve form da belirleyici faktörlerdir. Terdeki nem vücuttan buharlaştıkça vücut serinler.

Yağ teknik olarak yakılmaz ya da erimez.

Yağ hücrelerinden salgılanarak vücuda enerji sağlar. Vücut yağı bileşenlerine yıkar ve bunlar metabolize edilir. Ne kadar enerjiye ihtiyaç duyarsanız, yağ hücrelerinden o kadar yağ çekilir. Vücutta terleme ve yağ yakımı fonksiyonları birbirlerinden alakasız şekilde işlerler.

Terleme, yağ yakımı anlamına gelmese de, sıkı çalıştığınızı gösterebilir. Ne kadar sıkı spor yaparsanız ısınız o kadar yükselir, bu da vücudun terleyerek serinleme tepkisini ortaya çıkarır. Eğer terlemeniz yoğun bir sporun sonucunda oluyorsa, enerji kullanıyor olmanız ve bu sayede yağ yakıyor olmanız olasıdır.

Havanın 40 derece olduğu bir günde plajda yatmak ise enerji gerektirmez ve yağ yakmanıza yardımcı olmaz. Soğuk havalarda koşu gibi egzersizler yaparken ise terlemiyor olabilirsiniz ancak önemli derecede kalori yakarsınız.

Birçok terleme gerektirmeyen spor da oldukça faydalı ve etkili olabilir. Yoga, pilates ve esneme hareketleri kişinin dengesini, esnekliğini ve merkez bölgesi gücünü artırır ancak bazı kişilerde terlemeye yol açmayabilir. Yine de daha güçlü ve daha fonksiyonel bir vücut elde etmenize yardımcı olurlar.

Bazı yoga teknikleri ve pilates hareketleri ise kardiyo egzersizleri kadar terlemenize sebep olurlar. Özellikle sıcak yoga gibi belirli türler, beklenmedik düzeyde terlemeye yol açabilirler, dolayısıyla yeterince su alımı, kişinin sağlığı için önemlidir.