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Hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan kişiye, 3 bin lira 'Koronavirüs' cezası

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Hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan kişiye, 3 bin lira 'Koronavirüs' cezası
Hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan kişiye, 3 bin lira 'Koronavirüs' cezası

Elazığ'da polis, hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan vatandaşa, 3 bin 150 TL’si "Koronavirüs" tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle, toplam 5 bin 606 TL ceza kesti. Şahsın motoru da çekiciyle çekildi.

Şehrin birçok yerinde denetim yapan polis, Güney Çevre Yolu’nda sepetli motorla topladığı hurda ve geri dönüşüm malzemelerini götüren A.K’yi fark edip durdurdu. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekip, şahsa yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 TL, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu 5’inci maddesi gereği korona virüs tedbirlerine aykırılıktan tutanak tutarak 3 bin 150 TL daha para cezası kesilmesini sağladı.

Toplamda 5 bin 606 TL para cezası kesilen şahsın, motoru da çekiciyle çekildi. 

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