Hürdeniz Girne belediyesine gıda yardımında bulundu

Girne Belediyesi’nin yardım kampanyasına destek olan Hürdeniz, Koronavirüs salgını nedeniyle geçirilen olumsuz süreçte toplumsal dayanışmaya örnek davranış sergiledi.
Hürdeniz Restoran Direktörü Kayhan Hürdeniz’in ise sosyal medya hesabından yardıma ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Hürdeniz olarak bu zor süreçte ihtiyaçlı ailelere bir nebze katkıda bulunmak adına Girne Belediyesi’nin yürüttüğü yardım kampanyasına destek vermek istedik. Emeği geçen herkese teşekkürler.”
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