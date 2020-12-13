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Hurmalar Halka İkram Edildi

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İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan ve geçtiğimiz ay budanan, olgunlaşması için bir ay bekletildikten sonra ise ambalajlanan hurmalar, dün (12 Aralık) 7’den 70’e çok sayıda vatandaşa ikram edildi.
Hurmalar Halka İkram Edildi

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan ve geçtiğimiz ay budanan, olgunlaşması için bir ay bekletildikten sonra ise ambalajlanan hurmalar, dün (12 Aralık) 7’den 70’e çok sayıda vatandaşa ikram edildi. İskele Belediyesi Halk Plajı’ndaki Babutsa Büfe önünde dağıtılan hurmalara vatandaşların ilgisi yoğun oldu.  Vatandaşlar, kendileri için özel olarak ambalajlanan hurmaları almaya gelirken sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına da dikkat ettiler. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yaptığı açıklamada, hurmaların, İskele Belediyesi tarafından üç yıldır halka dağıtıldığını hatırlattı, paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

 

HURMALAR, OLGUNLAŞMASI İÇİN 1 AY BEKLETİLDİ

İskele Belediyesi, Halk Plajında bulunan hurmaları toplayarak halkla paylaştı. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yürüyüş yolu boyunca bulunan ve 12 Kasım’da hurma ağaçlarından toplanan ve olgunlaşması için 1 ay kadar bekletilen hurmalar, üzerinde ‘ İskele Belediyesi’nin ikramıdır’ yazılı özel paketlere konulduktan sonra dün (12 Kasım) İskele Belediyesi Halk Plajı’na gelen 7’den 70’e, yerli ve yabancı çok sayıda kişiye ikram edildi.

 

SADIKOĞLU: “HALK İLE PAYLAŞMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALIYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun talimatı üzerine 3 yıldır toplanan ve halka, İskele Belediyesi’nin ikramıdır yazılı özel paketlerde dağıtılan hurmalar, vatandaşlar tarafından bir kez daha büyük takdir gördü.  Mart ayından bu yana ülkemiz de dahil tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsü salgını ile birlikte zor günlerden geçildiğine dikkat çeken İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, zor günleri ise bir nebze olsun paylaşarak atlatılacağının altını çizdi. Söz konusu hurma ikramının da paylaşmanın bir örneği olduğunu söyleyen Başkan Sadıkoğlu, son üç yıldır, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan hurmaların halka ikram edildiğini hatırlattı.

Kıbrıs Türk toplumunun paylaşmayı seven bir toplum olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Sadıkoğlu, kendilerinin de Halk Plajı’nda bulunan hurma ağaçlarının meyvesini halkla paylaşmaktan keyif aldıklarını belirtti.

 

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