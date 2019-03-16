Hürrem Sultan'ın torunu Roksan Kunter: Ben cumhuriyet kadınıyım

Nilhan Osmanoğlu'nun iddialarını yalanlayan Hürrem Sultan'ın torunu olan spor yorumcusu Roksan Kunter, 'Ben cumhuriyet kadınıyım' dedi.

Osmanlı torunu olan spor programı sunucusu Roksan Kunter, Osmanlı pazarlamacılığı yapan 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun iddialarını yalanlarken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kunter, "Hiçbir zaman 'Hanedan soyundan geldim' diye ortalarda dolaşmadım. Ailem hep mütevazı olmamı öğretti. Hiç kimseden farkımız olmadığını bilerek büyütüldük" derken, miras talep edenlere ise "Miras peşinde olan biri değilim" yanıtını verdi. Kunter, "Osmanlı’yla gurur duyuyorum ama ben Cumhuriyet kadınıyım" dedi.

Kunter'in Posta gazetesine yaptığı açıklamalar şöyle:

Sizi ekranlardan tanıyoruz ama daha yakından tanımak isteriz.

İstanbul’da doğdum. Babam Erman Kunter, eski milli basketbolcu ve antrenör. Bir maçta attığı 153 basket rekoru henüz kırılmadı. Ben de profesyonel basketbol oynadım. Babamın işi dolayısıyla Fransa’ya yerleştik; üniversiteyi Fransa’da okudum. Orada 1. Lig’de oynadım. Daha sonra Bilgi Üniversitesi Televizyon Programcılığı bölümünü bitirdim. 12 yıldır spor medyasında haber sunuculuğu yapıyorum. İki yıldır BeIN Sports’un ekran yüzüyüm.

Sultan II. Abdülhamid Han’ın 4. kuşaktan torunusunuz ama hiç gündeme gelmediniz...

Annemin babası olan dedem Osman Nami Osmanoğlu, II. Abdülhamid Han’ın kızı Ayşe Sultan’ın ikinci oğlu. Hiçbir zaman “Hanedan soyundan geldim” diye ortalarda dolaşmadım. Ailem hep mütevazı olmamı öğretti. Hiç kimseden farkımız olmadığını bilerek büyütüldük.

Son zamanlarda miras konusu yeniden gündeme geldi. “Abdülhamid’in torunları 7756 mülkü geri istiyor” denildi...

Şahsen bilgim yok. Böyle bir talebim de yok. Miras peşinde olan biri değilim. Eğer ailemizin büyükleri böyle bir açıklama yapmışsa zaten onların adına da konuşmam.

Nilhan Osmanoğlu, İnönü’yü, Sultan II. Abdülhamid Han’ın kızı Şadiye Sultan’ın mücevherlerini çalmakla suçladı.

Siyaset adamları hakkında konuşmak bana düşmez ve yakışmaz. Ben ailemden herhangi bir hırsızlık olayı duymadım. Şadiye Sultan, Ayşe Sultan’ın farklı anneden olan ablasıydı. Aralarında sadece beş ay var, birlikte büyütülmüşler. Selanik’te sürgündeyken de birliktelermiş. İletişimleri gayet iyiymiş ve hiç kopmamış. Eğer hırsızlık konusu olsaydı iç içe olan iki aile bireyi bu konuyu mutlaka paylaşırdı. Annemler böyle bir şey duymadıklarını söylediler.

Nilhan Hanım’ın “Korkudan devlet okullarında bile okuyamadık. Hocalarımız bize baskı yapardı” iddiası var. Gerçekten baskı gördünüz mü?

Ben devlet okulunda okudum. Üstelik hiç korkum olmadı. Baskı da görmedim. Zaten okulda Osmanlı soyundan geldiğimi söylemedim. Söyleseydim de baskı görmezdim. Ben sıkıntı çekmedim ama annemler bunun sıkıntısını yaşadılar. Şimdiki iktidarla birlikte her şey daha rahat konuşuluyor. Yeniden gündeme gelmesi Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde oldu.

Hanedan soyundan gelmenin bir havası, cazibesi var mı?

Çok gurur duyuyorum. Kanınızı kaynatan bir duygu, çok büyük bir gurur. Kelimeler yetmez anlatmaya. Ama sokağa çıktığımda hayatımda bir şey değiştirmiyor. Osmanlı’yla gurur duyuyorum ama ben Cumhuriyet kadınıyım.

Ailenizin yaşadıkları, onların Mustafa Kemal Atatürk’e ya da İsmet İnönü’ye bakışlarını olumsuz etkiledi mi?

Hayır. Cumhuriyet ile ilgili bir problemleri hiçbir zaman olmadı. Biz Cumhuriyet çocuğuyuz. Bu yüzden hiç kötü hissimiz olmadı. Ülkeye girilmesine izin verdikleri için Ayşe Sultan onlara teşekkür bile etmiş. Babam Atatürkçüdür.