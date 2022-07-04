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Hürrem Tulga: Üretici ortada bir kazanım ve ileriye gidiş olduğunun farkında

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Esnaf, Zanaatkâr ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi ve ZEYTİN-KOOP üyeleri; elbirliği üretimi olan “Taş Değirmen” zeytinyağının kendi adı ile ‘Yeşil Hat’ üzerinden satışının gerçekleşmesindeki süreci anlatarak yaşadıklarından bahsetti.
Hürrem Tulga: Üretici ortada bir kazanım ve ileriye gidiş olduğunun farkında

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, basın toplantısında “Taş Değirmen” zeytinyağının kendi adı ile Yeşil Hat üzerinden satışının gerçekleşmesindeki süreci anlatarak "Üretici ortada bir kazanım ve ileriye gidiş olduğunun farkında" dedi.

“ÜRETİCİNİN İNANCI OLMADIKÇA SONUCA GİTMEK MÜMKÜN OLMAZ”

Tulga, “Biz bunları yürütürken Avrupa Birliği'nin (AB) teknik desteği de 4 yıldan sonra gündeme geldi” ifadelerini kullandı. 2017’de üreticilerin hazır olduğundan bahseden Tulga, “Üreticinin inancı olmadıkça sonuca gitmek mümkün olmaz” diye konuştu.

“AB’nin de teknik desteğiyle Mehmetçik’te üzüme Büyük Konuk'ta zeytine karar verildi” açıklamasını yapan Tulga, bu iki kooperatifin katılımıylada pazarlama kooperatifi olan ESKOOP’un oluştuğuna değindi.

“STANDARDI TUTTURAMAYAN YAĞLAR GERİ GÖNDERİLDİ”

2018 yılı hasat mevsiminde zeytin ve üzüm alımına başladıklarından bahseden Tulga, “Standardı tutturamayan yağlar geri gönderildi” ifadelerini kullandı.

"Pandemi yıllarına rağmen bu başarı devam etti” diye konuşan Tulga, üreticinin bedel ödediğini ve vermeden kazanamayacağının farkında olduğunun altını çizdi.

Tulga, “Zeytinyağı ardından turşular, reçeller ve pekmezlerin ihraç edilebileceği ortaya çıktı” açıklamasında bulundu.

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