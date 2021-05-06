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Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Fatih Çekirge: Rum tarafı çıldırdı!

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Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Fatih Çekirge, bugün yayınlanan köşe yazısında 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayriresmi toplantısına ilişkin olarak birtakım iddialara yer verdi.
Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Fatih Çekirge: Rum tarafı çıldırdı!

Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Fatih Çekirge, bugün yayınlanan köşe yazısında 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayriresmi toplantısına ilişkin olarak birtakım iddialara yer verdi.

 ‘Cenevre’de masayı donduran belge’ başlığını taşıyan yazısında Çekirge, Cenevre'de gerçekleşen, tarihi nitelemesinde bulunduğu zirveye ilişkin çarpıcı bilgilere yer verirken öte yandan  “Ne oldu da, Rum lider Nikos Anastasiadis birden bire Türkiye’ye hakaret yağdırmaya başladı?” sorusunu yanıtlar aradı.

Yazının sonunda ise Cenevre'deki Kıbrıs Zirvesi'nde Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun sunduğu belgelerle Rum tarafının "ikiyüzlü diplomasisini" gözler önüne serdiğine vurgu yapılıyor.

Fatih Çekirge'nin "Cenevre’de masayı donduran belge" başlıklı yazısı için tıklayın

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