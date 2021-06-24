AK Parti’nin elindeki anket sonuçları ne diyor? AK Parti’de düşüş var mı? Varsa ne boyutta?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP'nin oylarının düştüğünü söyledi.

Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

AK PARTİ’NİN MASASINDAKİ ANKETLER NE DİYOR?

AK Parti’nin elindeki anket sonuçları ne diyor? AK Parti’de düşüş var mı? Varsa ne boyutta?

İşte bu soruların cevabını almak için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’e başvurdum. Şen, Tarafsız Bölge’de AK Parti’nin masasındaki anketlerin sonucunu açıkladı. Dikkatinize sunuyorum:

Elimizde yapılmış çeşitli anketler var. Bu anketlerde AK Parti’nin oyu yüzde 38/yüzde 40 arasında değişiyor.

AK Parti, yüzde 49’u görmüş bir parti. Buna bakarsak büyük düşüş diyebiliriz. AK Parti, son seçimde yüzde 42.5 oy aldı. Buna göre de düşüş var ama daha az oranda.

AK Parti’nin yüzde 20’leri gördüğü doğru değil. Yaptığımız hiçbir araştırmada yüzde 38’in altını görmedik.

Diğer partilerin oylarına gelince... CHP’nin oyu yüzde 22/yüzde 25 civarında. İYİ Parti’de küçük bir kıpırdama var: Yüzde 11 civarında. MHP yüzde 8/yüzde 9 civarında. HDP yüzde 10’a taht kurmuş durumda.