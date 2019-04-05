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Hürriyet Havuza düştü şaşırdı: Kıbrıs'ta 110 bin Türk Rum vatandaşı oldu

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Hürriyet gazetesine tepki yağdı. İşte o ahaber
Hürriyet Havuza düştü şaşırdı: Kıbrıs'ta 110 bin Türk Rum vatandaşı oldu

Hürriyet'in haberi Kıbrıslı Türkler arasında tepkiyle karşılandı.

Türkiye'de yayınlanan ve özellikle 'iktidara yakın' el değiştirme süreci sonrasında çok konuşulan Hürriyet gazetesi, "Kıbrıs'ta 110 bin Türk Rum vatandaşı oldu" başlığı ile Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik ciddi bir ayrımcılığa imza attı.

Hürriyet gazetesine tepki yağdı. İşte o ahaber

KKTC'de 110 bin 734 Kıbrıslı Türk, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kaynaklanan hakları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı aldı

Rum medyasında yer alan haberlere göre; 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kaynaklanan hakları nedeniyle 110 bin 734 Kıbrıslı Türk'ün, 'Kıbrıs Cumhuriyeti', yani Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı aldığı açıklandı. 'Kıbrıs Cumhuriyeti' pasaportu alanların sayısının da 83 bin 950 kişi olduğu belirtildi. Haberlere göre; Rum Nüfus Dairesi’nde kayıtlı Kıbrıslı Türk sayısının ise 175 bin kişi olduğu kaydedildi.

​Kıbrıs Rum tarafının AB üyeliğinden sonra vatandaşlık başvurularının arttığı belirtilen haberlerde, "Avrupa pasaportuna ve AB vatandaşlık sıfatına sahip olmanın, özellikle genç yaştaki birçok Kıbrıslı Türk için cezbedici hale geldiği" savunuldu.

Bir Rum gazetesi, ‘Kıbrıslı Türk ve Türkiye vatandaşlarının yaptığı karma evliliklerden doğan çocukların 'Kıbrıs Cumhuriyeti' vatandaşlığı alması tehlikesinin yıldan yıla arttığını yazdı.

Kıbrıslı Türklere her yıl ortalama 50 milyon TL'ye yakın da tıbbi tedavi yardımı yapılığı ifade edildi.

İşte o haberin linki

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