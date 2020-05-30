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Hürriyet, Milliyet ve Posta artık basılmayacak iddiası yalanlandı

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Hürriyet, Milliyet ve Posta artık basılmayacak iddiası yalanlandı
Hürriyet, Milliyet ve Posta artık basılmayacak iddiası yalanlandı

Demirören Medya'nın tamamen dijital yayına geçme kararı aldığı öne sürüldü. İddiayı Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Twitter hesabından yalanladı.

 

Ne iddia edilmişti?

Demirören Medya'nın dijital dönüşüm kararı aldığı iddia edildi. İddiaya göe tüm gazeteler artık sadece online mecrada olacak, basılmayacak. 

Medyaradar'ın üst düzey kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, kurum bünyesindeki gazetelerin tamamı, yani Hürriyet, Milliyet ve Posta artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek.

Medyaradar'ın iddiasını Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Twitter hesabından yalanladı. Medyaradar'ın haberini alıntılayan Ahmet Hakan "Bunun tek harfi bile doğru değil. Hürriyet, son dönemde artan tirajıyla sektörün öncüsü durumunda... Sanırım bunun rahatsızlığı söz konusu..." dedi.

Medyaradar'ın haberinde dijitale geçme kararı alınmasında, artan kağıt maliyetleri ve evden çalışma düzenine geçişle dijital dönüşümün daha uygun olacağı fikrinin etkili olduğu belirtilmişti. (Kaynak: Medyaradar)

 

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