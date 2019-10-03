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Hürriyet yazarı: Kenevir korkusunu hala aşamıyoruz, tütüne alternatif olabilir

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Yalçın Bayer, bugünkü yazısında yazar İsmail Tokalak'ın 'sanayi keneviri' konusundaki görüşlerini aktardı ve kenevir üretimi hakkında "Yeni yatırım fırsatları yanında ülkemizde tütün yetiştiriciliğine alternatif de olabilir" ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı: Kenevir korkusunu hala aşamıyoruz, tütüne alternatif olabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, bugünkü yazısında Türkiye'de 'sanayi keneviri' üretimi konusuna değindi. 

 

'Sanayi keneviri' konusunda yaptığı çalışmalarla bilinen araştırmacı yazar İsmail Tokalak'ın görüşlerini de aktaran Bayer, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İsmail Tokalak sanayi kenevirinin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu, bu ürünün hem çiftçiye hem ülkenin sanayisine çok büyük katkıda bulunacağını belirtirken, bir an önce filizi ve yaprağının işlenmesi ve ticaretinin önündeki yasağın kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Tokalak, Türkiye hariç dünyada böyle bir yasağın olmadığını, sanayi kenevirinin filizi ve yaprağında etkisi olmayan eser miktarda narkotik olduğunu, bu yasağın bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca dünyanın büyük sigara firmalarının bunun yaprağından sigara yapıp sağlıklı sigara diye sattıklarına dikkat çekti."

Bayer ayrıca, kenevir üretimiyle ilgili olarak "Yeni yatırım fırsatları yanında ülkemizde tütün yetiştiriciliğine alternatif de olabilir" dedi.

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