Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan, Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun özel dosyalarını açacak

Selvi, önümüzdeki dönem tek gündeminin yeni kurulacak partiler olan Erdoğan'ın kurucusu olduğu partiden istifa eden ve çalışmalara başladığını duyuran Ali Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na ait bazı özel dosyaları

Selvi, önümüzdeki dönem tek gündeminin yeni kurulacak partiler olan Erdoğan'ın kurucusu olduğu partiden istifa eden ve çalışmalara başladığını duyuran Ali Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na ait bazı özel dosyaları açacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde birincil gündeminin yeni kurulacak partiler olacağını belirten Abdulkadir Selvi, "Belli ki Erdoğan bazı özel dosyaları açacak, bazı ilişkileri deşifre edecek" yorumunda bulundu.

Selvi, 'Erdoğan yeni parti hakkında ne deşifre edecek?' başlıklı bugünkü yazısında Erdoğan'ın AK Parti’nin kuruluş yıldönümünde dört önemli mesaj verdiğini, birinci mesajının da AK Parti'ye yönelik olduğunu belirtti. Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, 'AK Parti ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti’nin de vadesi dolmuş demektir' dedi. Muhafazakâr kesimde bir süredir 'AK Parti fabrika ayarlarına geri dönmeli' tartışması yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu tartışmayı bir adım ileriye taşıdı. Erdoğan aslında bir boy aynası koydu. Erdoğan’ın ikinci mesajının adresi ise yeni parti kurma çalışmaları yürüten Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na yönelikti.

'ERDOĞAN'IN TEK GÜNDEMİ YENİ KURULAN PARTİLER'Erdoğan, 'Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum. Bu kayıtların içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir, bunları milletimizin bilmesi lazım. Bilmesi lazım ki yanlış istikamette gitmesin' dedi. Bu mesajın satır aralarının iyi okunması gerekiyor.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Erdoğan’ın uzun süre kader birliği ettiği isimler. Belli ki Erdoğan bazı özel dosyaları açacak, bazı ilişkileri deşifre edecek. Şimdiye kadar hep onlar konuştu ama Erdoğan henüz konuşmadı derken bunu kastediyordum. Bu başlığı kapatmadan önce sadece şunu söyleyeyim, önümüzdeki dönemde Erdoğan’ın tek gündemi kurulacak olan yeni partiler olacak."