  • BIST 92.356
  • Altın 215,164
  • Dolar 5,2896
  • Euro 6,0293
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Hürriyet'in Kıbrıs haberi gündem oldu

»
"Rum muhalefet partisi Kıbrıs'ta Türklere yapılan katliamları kabul etti"
Hürriyet'in Kıbrıs haberi gündem oldu

Kıbrıs Rum siyasetinde ilk kez bir parti, ana muhalefetteki AKEL, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Rumların Türk sivilleri katlederek toplu mezarlara gömdüğünü kabul etti ve KKTC'deki şehitler haftasında katliamları resmen kınadı.

 

Rum lider lider Nikos Anastasiadis'in aksine Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde federasyonu savunan Komünist AKEL partisi, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı devam ederken 14 Ağustos 1974'te, Rumların Muratağa Atlılar ve Sandallar köylerinde en küçüğü 16 günlük, en büyüğü ise 95 yaşında 126 Kıbrıslı Türk'ü katlederek toplu mezarlara gömdüğünü kabul etti.

 

'TECAVÜZ ETTİLER, ÖLDÜRDÜLER'

Hürriyeti'in bir haberine göre, AKEL açıklamasını, geçen Perşembe DNA testi sonucu kesin kimlikleri belirlenen 15 katliam kurbanını yeniden şehitliğe gömülmesi dolayısıyla yaptı. AKEL katliamdan Yunanistan'la birleşmeyi amaçlayan dönemin Rum terör örgütü EOKA-B'yi suçladı. AKEL açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "1974'te Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde EOKA-B vahşetinin kurbanı 15 Kıbrıslı Türkün cenaze töreni şovenizmin yurdumuzda yaşayan trajedinin en temel nedenlerden biri olduğunu hepimize hatırlatmaktadır. Kurbanların ailelerine, yakınlarına, dostlarına ve köylülerine AKEL olarak en içten taziyelerimizi ifade ediyoruz. EOKA-B'ci faşistlerin bu 3 köydeki toplu katliamının kurbanı olan 126 kişi asker değil, çoğu kadın ve çocuk olan korumasız sivil yurttaşlardı. Bu insanlardan çoğunun katledilmelerinden önce tecavüze ve şiddete uğradıkları da dikkate alındığında, yaşananların daha da dehşet verici ve ürpertici olduğu görülmektedir... bu katliamlardan sonra Türkler de bazı Rumları intikam cinayetleriyle öldürdü."

kip.jpg

ANASTASİADİS DE HEDEFTE

AKEL'in Rum EOKA-B örgütünü doğrudan suçlaması ise Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'i de hedef alıyor. Anastasiadis ve partisi DİSİ, Yunanistan'la birleşmeyi savunan EOKA geleneğinin devamı olarak kabul ediliyor. Rum liderin son dönemde Kıbrıs sorunun çözümünden uzaklaşması, Türklerin siyasi eşitliğini reddetmesi ve ideolojik olarak ayrı düştüğü İsrail ve ABD'yle yakınlaşması Komünist AKEL'i rahatsız ediyor. AKEL son dönemdeki açıklamalarıyla, Rum lideri Ada'yı bölmeye çalışmakla suçluyor.

anastasiadis.jpg

 

O KATLİAMIN ÇOCUK KURBANLARI YENİDEN DEFNEDİLDİ

AKEL'in Rumları kınama açıklamasında yer verdiği Muratağa, Atlılar ve Sandallar köyündeki katliamın kurbanları, 1974 koşullarında toplu mezarlardan çıkarılmış ve kimlik tespiti yapılmadan Muratağa şehitliğine defnedilmişti. Şehitler son yıllarda tek tek mezarlarından çıkarılıyor ve kemiklerine yapılan DNA testiyle kimlikleri belirlenerek yeniden toprağa veriliyor. Kimlik tespiti yapılan kurbanlardan 15'i geçen perşembe günü askeri törenle yeniden toprağa verildi. 79 yaşındaki Hasan Hüseyin dışında defnedilen 14 şehidin tümü, kadınlar ve çocuklardan oluştu. Devlet erkanının da katıldığı törende, katliam bir kez daha gözyaşları içinde lanetlendi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP: Çok yakında adaylarımızı açıklayacağız23 Aralık 2018 Pazar 18:55
  • Bursa'da facia gibi kaza!23 Aralık 2018 Pazar 18:10
  • Çelik: Türkiye KKTC’nin meşru davasının destekçisi ve garantörüdür23 Aralık 2018 Pazar 14:45
  • Odasının düzenini değiştiren kardeşini defalarca bıçakladı23 Aralık 2018 Pazar 09:00
  • La Casa de Papel'den etkilenip 700 bin TL'lik bilgisayar ve cep telefonu çaldılar22 Aralık 2018 Cumartesi 08:30
  • Erdoğan: Fırat'ın doğusuna operasyonu bekletiyoruz21 Aralık 2018 Cuma 22:00
  • Benzin ve motorinde indirime gidiliyor21 Aralık 2018 Cuma 15:10
  • Kocasının terk ettiği kadın, çocuklarını dövdüğü anları kaydetti: 'İntikamımı böyle alırım'21 Aralık 2018 Cuma 15:00
  • Çavuşoğlu: ABD’nin çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz21 Aralık 2018 Cuma 14:45
  • Kolombiyalı dansçılar 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda yaşıyor21 Aralık 2018 Cuma 14:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti