Hürriyet'in Kıbrıs haberi gündem oldu

Kıbrıs Rum siyasetinde ilk kez bir parti, ana muhalefetteki AKEL, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Rumların Türk sivilleri katlederek toplu mezarlara gömdüğünü kabul etti ve KKTC'deki şehitler haftasında katliamları resmen kınadı.

Rum lider lider Nikos Anastasiadis'in aksine Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde federasyonu savunan Komünist AKEL partisi, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı devam ederken 14 Ağustos 1974'te, Rumların Muratağa Atlılar ve Sandallar köylerinde en küçüğü 16 günlük, en büyüğü ise 95 yaşında 126 Kıbrıslı Türk'ü katlederek toplu mezarlara gömdüğünü kabul etti.

'TECAVÜZ ETTİLER, ÖLDÜRDÜLER'

Hürriyeti'in bir haberine göre, AKEL açıklamasını, geçen Perşembe DNA testi sonucu kesin kimlikleri belirlenen 15 katliam kurbanını yeniden şehitliğe gömülmesi dolayısıyla yaptı. AKEL katliamdan Yunanistan'la birleşmeyi amaçlayan dönemin Rum terör örgütü EOKA-B'yi suçladı. AKEL açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "1974'te Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde EOKA-B vahşetinin kurbanı 15 Kıbrıslı Türkün cenaze töreni şovenizmin yurdumuzda yaşayan trajedinin en temel nedenlerden biri olduğunu hepimize hatırlatmaktadır. Kurbanların ailelerine, yakınlarına, dostlarına ve köylülerine AKEL olarak en içten taziyelerimizi ifade ediyoruz. EOKA-B'ci faşistlerin bu 3 köydeki toplu katliamının kurbanı olan 126 kişi asker değil, çoğu kadın ve çocuk olan korumasız sivil yurttaşlardı. Bu insanlardan çoğunun katledilmelerinden önce tecavüze ve şiddete uğradıkları da dikkate alındığında, yaşananların daha da dehşet verici ve ürpertici olduğu görülmektedir... bu katliamlardan sonra Türkler de bazı Rumları intikam cinayetleriyle öldürdü."

ANASTASİADİS DE HEDEFTE

AKEL'in Rum EOKA-B örgütünü doğrudan suçlaması ise Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'i de hedef alıyor. Anastasiadis ve partisi DİSİ, Yunanistan'la birleşmeyi savunan EOKA geleneğinin devamı olarak kabul ediliyor. Rum liderin son dönemde Kıbrıs sorunun çözümünden uzaklaşması, Türklerin siyasi eşitliğini reddetmesi ve ideolojik olarak ayrı düştüğü İsrail ve ABD'yle yakınlaşması Komünist AKEL'i rahatsız ediyor. AKEL son dönemdeki açıklamalarıyla, Rum lideri Ada'yı bölmeye çalışmakla suçluyor.

O KATLİAMIN ÇOCUK KURBANLARI YENİDEN DEFNEDİLDİ

AKEL'in Rumları kınama açıklamasında yer verdiği Muratağa, Atlılar ve Sandallar köyündeki katliamın kurbanları, 1974 koşullarında toplu mezarlardan çıkarılmış ve kimlik tespiti yapılmadan Muratağa şehitliğine defnedilmişti. Şehitler son yıllarda tek tek mezarlarından çıkarılıyor ve kemiklerine yapılan DNA testiyle kimlikleri belirlenerek yeniden toprağa veriliyor. Kimlik tespiti yapılan kurbanlardan 15'i geçen perşembe günü askeri törenle yeniden toprağa verildi. 79 yaşındaki Hasan Hüseyin dışında defnedilen 14 şehidin tümü, kadınlar ve çocuklardan oluştu. Devlet erkanının da katıldığı törende, katliam bir kez daha gözyaşları içinde lanetlendi.