Hürriyet'te 20 gazetecinin işine tebligatla son verildi

Hürriyet gazetesinde yaklaşık 20 gazetecinin işine sıra dışı bir yolla son verildi. Birçok isim, işten çıkarıldığını evine gelen tebligatla öğrendi. Bazıları ise e-mail hesaplarının kapatılmasıyla durumdan haberdar oldu.

Demirören Holding'e ait Hürriyet gazetesinde, aralarında editör, yazar ve muhabirlerin bulunduğu yaklaşık 20 gazeteci işten çıkarıldı.

Birçoğu uzun yıllardır Hürriyet'te çalışan gazetecilerin bazıları, işten atıldıklarını evlerine postayla ulaşan tebligatla öğrendi. Bazı Hürriyet çalışanları ise e-posta hesaplarına erişememeleri üzerine işten çıkarıldıklarını anladılar.

Gazetecilerin evlerine gönderilen fesih ibranamesinde "Yönetim kurulunun işletmesel kararı uyarınca iş akdiniz 25.10.2019 itibariyle feshedilmiştir" denildi.

İşine son verilen gazeteciler arasında Çınar Oskay, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, Serkan Ocak, Banu Tuna, İpek Yezdani, İpek Özbey, Aslı Barış, Şebnem Turhan, İbrahim Yurtbay, Aydil Durgun, Önder Öndeş ve Dürdane Kırçuval bulunuyor.

İşten çıkarıldığını e-posta hesabına erişemeyince anlayan gazetecilerden Serkan Ocak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gazetecilik hayatımda bunu da yaşamak varmış, mail hesabım kapatılınca Hürriyet'ten kovulduğumu öğrendim. Özetle, kovuldum ey halkım unutma bizi..." dedi.Hürriyet gazetesi, Mayıs 2018'de Doğan Medya Grubu tarafından Posta gazetesi, CNN Türk ve Kanal D televizyonlarıyla birlikte Demirören Holding'e satılmıştı. Satış işleminden kısa süre sonra da gazetenin yeni sahibi tarafından çok sayıda çalışanın işine son verilmişti.