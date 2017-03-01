"Karargah rahatsız" haberinin ardından Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilen Fikret Bila için gazetenin binasında devir-teslim töreni yapıldı. Bila görevi, Genel Yayın Yönetmenliği'nden alınan Sedat Ergin'den devraldı.

Hürriyet gazetesinde eski Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin görevini halefi Fikret Bila’ya devretti. Hürriyet binasında düzenlenen kısa bir törenle devir işlemi gerçekleştirildi. Törende halef ile selefin ortasına oturan Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, kısa bir konuşma yaptı. Böylelikle Hürriyet’te Fikret Bila dönemi resmen başlamış oldu. Törene ait fotoğrafları gazeteci İsmail Saymaz kişisel twitter hesabından paylaştı.

Hürriyet, "Karargah rahatsız" başlıklı haberiyle büyük tartışma yaratmış, hükümetin de tepkisini çekmişti. Yaşanan tartışmaların ardından Sedat Ergin alınmıştı.