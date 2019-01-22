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Hürriyet'te işten çıkarmalar

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hurriyet.com.tr'de çok sayıda kişi işten çıkarıldı
Hürriyet'te işten çıkarmalar

Doğan Grubu’na ait gazete ve televizyonların Demirören Grubu'na geçmesinin ardından başlayan işten çıkarmalar devam ediyor.

Medyaradar’ın haberine göre, işten çıkarmalar bu kez Hürriyet'in internet sitesinde yaşandı.

Daha önce de küçülmeye gidilen hurriyet.com.tr’de ikinci dalgada yine çok sayıda isim işten çıkarıldı.

İşten çıkarılanlara ilişkin gelen ilk isim listesi şu şekilde:

Timuçin Eriç (Spor Müdürü)

Ozan Öztürk (Spor Editörü)

Hakan Alkan (Gündem Editörü)

Nur Tütüncü (Video Editörü)

Sebla Koçan (Metin Yazarı ve Video Editörü)

Songül Dalgıç Bilgili (Gündem Editörü)  

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