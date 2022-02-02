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Hüseyin Amcaoğlu: Gönlüm Gönyeli' de Aday Olmaktan Yana

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Başbakanlık Müsteşarı Amcaoğlu, Gönyeli Belediye Başkanlığı’na aday olmayı düşündüğünü açıkladı
Hüseyin Amcaoğlu: Gönlüm Gönyeli' de Aday Olmaktan Yana

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada Haziran 2022’de Gönyeli Belediye Başkanlığı’na aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

Hüseyin Amcaoğlu’nun açıklaması şöyle:

İçişleri bakanlığında uzun süre bu alanda görev yaptım. Kamu yönetimi mezunu olarak içişleri bakanlığında yıllarca yerel yönetimler birimini yürüttük. Tüzükler, belediye personel yasası, intibaklar. Tüm bu süreçlerde yer aldım. 28 belediyede de emeğim var. Devamında içişleri bakanlık müdürü ve turizm müsteşarı olarak da yerel yönetimlerle uğraştım. Belediyeler Yasası’nın günümüz koşullarına uyarlanmasana rağmen bu yasa geçmedi. Gelirlerin yeniden düzenlenmesi, vergilerin düzenlenmesi, belediyelerin disiplin altına alınması gerekiyor. Bir an önce ülkeyi ekonomik darboğazdan çıkarmamız gerekiyor. Olursa, yerel seçimler bir süre ertelenebilir. Bu arada da reform da tamamlanmış olur. Ben Haziran 2022’de seçimlerin olacağını düşünüyorum. Eğer partim uygun görürse, gönlüm Gönyeli’de aday olmaktan yana. Günün koşullarına göre bu kararı yeniden değerlendirebiliriz belki ama, şu an hazırlıklarım Gönyeli Başkan adaylığı için tamamlanmış durumda.

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