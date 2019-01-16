Hüseyin Angolemli’nin acı günü

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman da katıldı…
26 Nisan 1956 doğumlu olan Oya Angolemli yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman da katıldı…
26 Nisan 1956 doğumlu olan Oya Angolemli yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.
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