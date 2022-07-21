Hüseyin Çobanoğlu hayatını kaybetti

Cenazesi 21 Temmuz 2022 Perşembe (bugün) saat 11.00'de BRT'de düzenlenecek törenin ardından Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazına mütakip Lefkoşa kabristanlığına defnedilecek.

Hüseyin Çobanoğlu-Özgeçmiş

2 Şubat 1953 yılında Mağusa’da doğan Hüseyin Çobanoğlu, 15 Ocak 1972 yılında teknisyen olarak Bayrak Radyosu’nda işe başladı.

25 Ağustos 1999’da BRT müdürlüğüne getirlene kadar kurumda amirlik, koordinatör yardımcılığı ve koordinatörlük dahil bir çok önemli görev üstlenen Hüseyin Çobanoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı.

BRT’den emekli olduğu dönem sonrası Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’nde görev alan Hüseyin Çobanoğlu, uzun yıllardır UBP’nin iletişim sorumluluğu görevini yürütüyordu.Çobanoğlu, evli ve iki çocuk babası olup, 3 de toruna sahipti.