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Hüseyin Genç anı turnuvası ile anıldı

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Hüseyin Genç anı turnuvası ile anıldı
Geçen aylarda zamansız kaybedilen Kaplıca’nın sevilen siması merhum Hüseyin Genç anısına halı saha futbol turnuvası düzenlenerek anıldı.

Karadeniz 61 Spor kulübü, Bekirpaşa Lisesi Okul Aile Birliği tarafından organize edilen Hüseyin Genç halı saha anı futbol turnuvasına Kaya Artemis,Ali Yalçın Ltd, Ganbaş Ltd, sponsor olarak önemli destek ve katkı koydu. İlginin yoğun olduğu turnuvada genç yaşta yitirilen Hüseyin Genç’in babası Kaplıca muhtarı Murat Genç, eski İskele Milletvekili Mustafa Gökmen, Bekirpaşa Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Sefa kurukafa, Büyükkonuk Beldesi İsmet Atlı Güreş Kulübü başkanı Abdulkadir Yiğit katıldı.

Hüseyin genç halı sahasında gerçekleştirilen gençler anı futbol turnuvasına Yedikonuk, Büyükkonuk, Kaplıca, Bafra, Ardahan, Yarköy, Mersinlikgençlerinden oluşan yedi takım katıldı. Turnuva şampiyonluğunu Yedikonuk elde ederken, Mersinlik ikinci, Kaplıca üçüncü oldu. Hüseyin Genç halı saha anı futbol turnuvası finalinin ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara kupalar, sponsorlara plaketleri Karadeniz 61 Spor Kulübü başkanı Metin Genç tarafından verildi.  

Turnuva sonrasında Karadeniz 61 Spor Kulübü başkanı Metin Genç’in yaptığı açıklamada, ilk kez düzenledikleri Hüseyin Genç anı turnuvasını her yıl geleneksel getireceklerini, Kaplıca için önemli yere sahip olan Hüseyin Genç’in zamansız kaybedilmesinin üzüntü içerisinde olduklarını, Hüseyin Genç’in isminin yaşatılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Metin Genç, anı turnuvasına katkı koyan eski İskele Milletvekili Mustafa Gökmen, Bekirpaşa Lisesi Okul Aile Birliği başkanı Sefa Kurukafa, Ali Yalçın Ltd. adına Cem Kanat’a, Ganbaş Ltd. adına Güngör Baş’a, Kaya Artemis adına genel müdür Nihat Berkant’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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