Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na 60 yıla yakın hizmet veren ve Kıbrıs Türk yayın tarihinde ilk sunucu olarak bilinen duayen radyocu Hüseyin Kanatlı son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’nde, 3 Mart Salı günü yaşama veda eden 89 yaşındaki Hüseyin Kanatlı için Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda tören yapıldı.

Törende konuşan BRTK Müdürü Meryem Özkurt, merhum Hüseyin Kanatlı’nın uzun yıllar sesi ile BRT’ye can verdiğini söyledi.

Tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’nde, 3 Mart Salı günü yaşama veda eden 89 yaşındaki Hüseyin Kanatlı için Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda tören yapıldı.

Törende konuşan BRTK Müdürü Meryem Özkurt, merhum Hüseyin Kanatlı’nın uzun yıllar sesi ile BRT’ye can verdiğini söyledi.



“Biz şanslı nesilleriz. Çünkü programları ve sesi ile büyüdük” diyen Özkurt, Kanatlı’nın hastalanıncaya kadar BRT’de programlarına devam ettiğini anlattı.

Özkurt, BRT olarak, Hüseyin Kanatlı’nın programlarını kitap haline getirme kararı aldıklarını belirterek, ailesine başsağlığı diledi.

Merhum Hüseyin Kanatlı’nın kızı Özen Solakay da, yıllar önce annesini kaybettiklerini ve annesinin ölümünün ardından babası ile daha çok kenetlendiklerini anlattı.

“İnsanları çok severdi. Dünyalar iyisi bir insandı. Onun kızı olmaktan gurur duyuyorum” diyen Solakay, babasının sonsuza kadar yaşayacağını kaydetti.

Törende bir konuşma yapan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, merhum Kanatlı’nın dürüstlüğü ve karakteri ile örnek bir kişilik olduğunu vurguladı.

Kanatlı’nın işini sevdiğini ve insanlara örnek olduğunu kaydeden Töre, mesleğinde geniş izler bıraktığını belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, merhum Kanatlı’nın mesleğinin ustası ve Türkçe’yi en iyi konuşanlardan olduğunu vurguladı.

Erhürman, “Merhum Kanatlı, görgü, nezaket ve bilginin ustası; sembol bir Kıbrıs beyefendisi idi” dedi.

İkinci Cumhurbaşkanları’ndan Mehmet Ali Talat da, Kıbrıs Türk Halkının önemli bir değerini kaybettiğini ifade etti.

Talat, merhumun her zaman hatırlanacağını ve özleneceğini belirterek, “örnek kişiliği ile geride bıraktığı meslektaşlarına ışık tutacak” dedi.

Hüseyin Kanatlı için düzenlenen törende Başbakan Ersin Tatar da bir konuşma yaptı.

Tatar, merhum Hüseyin Kanatlı’nın Kıbrıs Türkü’ne mal olmuş, sevilen ve sayılan bir kişi olduğunu söyledi.

Kanatlı’nın işini severek yaptığını ve yüreklerde taht kurduğunu kaydeden Başbakan Tatar, Kanatlı’nın Kıbrıs Türkü’nün gerçek sesi olduğunu ifade etti.

Günümüzde iletişimin geliştiğini, imkanların daha fazla olduğunu söyleyen Tatar, Kanatlı’nın bu imkanlar olmadan yeteneğini ön plana çıkardığını vurguladı.

Kanatlı gibi değerli, çalışkan, yürekli yeni nesillerin bu bayrağı devralmalarını temenni ettiğini belirten Başbakan Tatar, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Konuşmaların ardından Hüseyin Kanatlı’nın hayatını anlatan kısa film gösterildi. Daha sonra törene katılanlar Hüseyin Kanatlı’nın naaşına çiçek bıraktı ve Kanatlı BRT’den alkışlarla uğurlandı.