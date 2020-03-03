Hüseyin Kanatlı’nın vefatı nedeniyle bazı bakanlar başsağlığı mesajı yayımladı

Hüseyin Kanatlı’nın vefatı nedeniyle bazı bakanlar başsağlığı mesajı yayınlayarak üzüntülerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Hüseyin Kanatlı’nın ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Baybars paylaşımında “Güzel Türkçesi, hoş sesi ve kibarlığıyla hatıralarımızda yer eden Kıbrıs Türkünün ilk sunucusu olarak bilinen deneyimli radyocu ve gazeteci Hüseyin Kanatlı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Merhaba Dostlarla anılarımızda sevgi sözcükleriyle hatırlayacağımız Hüseyin Kanatlı’ya Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yayınladığı taziye mesajında, Hüseyin Kanatlı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Çavuşoğlu mesajında “Verdiği emekler ve öğrettikleri ile toplumumuzda yer etmiş, büyük bir değerimizi kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi ile sevenleri olmak üzere tüm basın camiamıza başsağlığı dilerim” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında “Kıbrıs Türkünün ilk sunucusu. Mesleğinde üstün başarı göstererek hitabıyla duruşuyla gönlümüzde taht kuran duayen sunucu, radyocu, gazeteci Hüseyin Kanatlı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet acılı ailesine ve basın camiasına başsağlığı dilerim” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu basın camiasının duayen ismi Hüseyin Kanatlı’nın ölümü ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Sucuoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Kıbrıs Türkünün ilk sunucusu, ülke basınının büyük değeri , usta isim Hüseyin Kanatlı’nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Çocukluk ve gençlik yıllarımızda “Plak Yarışı” ve Merhaba Dostlar” programları ile hafızalarımıza kazından Kanatlı, beyefendi kişiliği ve duruşu ile de hep takdir ve toplumun büyük sevgisini kazanmıştır. Hüseyin Kanatlı’nın , basın camiasına verdiği hizmetler asla unutulmayacaktır. Hüseyin Kanatlı’ ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.”