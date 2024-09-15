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Hüseyin Misk anıldı

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Kuzey Kıbrıs futbol liglerinin başlamasına kısa bir süre kala, takımlardaki hazırlıkların dasonuna gelindi.
Hüseyin Misk anıldı

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu süper lig hakemlerinden Turgay Misk’in babası merhum Hüseyin Misk anı maçı ile anıldı. Tuzla’da kaleci olarak kısa süre futbol yaşantısı olan merhum Hüseyin Misk anı maçında Mormenekşe ile Vadili karşı karşıya geldi. Mormenekşe Cemal Balses stadında oynanan karşılaşmada Futbol Federasyonuna bağlı hakemler Turgay Misk, Halil Erdem Canaloğlu, Hakan Gök’ün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu pozisyonları gole çevirmeyi başaran Mormenekşe rakibi Vadili’yi 3-0 mağlup ederek Hüseyin Misk anı maçını kazanan taraf oldu.

Ödül Töreni
Merhum Hüseyin Misk anı maçı sonrasında Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli, Mormenekşe teknik direktörü Ahmet Ogan yaptıkları kısa konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara anı kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemler plaketleri, Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli, merhum Hüseyin Misk’in eşi Pembe Misk, oğlu Turgay Misk, kızları Fezile Hafız, Ayşe Gültekinoğlu tarafından verildi.

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