Hüseyin Özçelik'in "İzler” adlı sergisi Çavuşoğlu tarafından açılıyor

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hüseyin Özçelik'in "İzler” adlı 45 parçadan oluşan kişisel seramik sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açılıyor.

Seramik Sanatçısı ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr.Hüseyin Özçelik'in 32 parçası karolardan oluşan yüzeysel çalışmalar ile 13 parçası soyut kadın heykellerinden toplam 45 parçadan oluşan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Koleksiyonuna eklenmek üzere “İZLER” adlı kişisel seramik sergisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 45 eserden oluşan serginin açılışı, 04 Ekim 2019 Cuma günü saat 09.00'da, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yüzeysel ve Soyut Çalışmalar Sergilenecek

Seramik Sanatçısı Doç.Dr. Hüseyin Özçelik karolardan oluşan eserlerinde yüzeysel çalışmalara yer verirken, soyut çalışmaların da kadın heykelleri ile dikkat çekiyor.

Hüseyin Özçelik (İstanbul 1964 ) Kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden 1989 yılında lisans, 1993 ‘de yüksek lisans, 1998’de sanatta yeterlik aldı. Çok sayıda Ulusal ve uluslararası karma sergiye katılan sanatçı çeşitli ödüller kazandı. Ödüller arasında; 1997 Devlet Resim Heykel Sergisi Seramik Başarı Ödülü, 1999 Rusya Orient Sanat Müzesi Onur Madalyası, 2001 Devlet Resim Heykel Sergisi Seramik Başarı Ödülü, 2005 Hırvatistan 2. Vazo Trienali Altın Plaket Ödülü , 2016 Ankara Sanat Kurumu Yılın Sanatçısı Ödülü sayılabilir. Yurt içinde 100’ ün üzerinde Duvar Panosu Uygulaması yapmış, Yurt dışında Kıbrıs ‘ta Yakın Doğu Üniversitesine, Güney Kore’de Uluslararası Macsabal Müzesine ve Libya ‘da Duvar Panosu Uygulamaları yapmıştır. Doç.Dr. Hüseyin Özçelik halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.