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Hüseyin Özgürgün ile Rıdvan Dilmen kapışacak!

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Hüseyin Özgürgün ile Rıdvan Dilmen kapışacak!
Poy Organizasyon “Nefeslere Bir Nefesde Biz Olalım” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye Şöhretler Karmasını adamıza getiriyor.

Merit Lefkoşa Hotel ve Casino’nun katkılarıyla Türkiyenin büyük takımlarında oynamış ünlü "Şöhretler Karması" adamıza geliyor. 19 Nisan Çarşamba gecesi saat 19.30'da Girne Mete Adanır Stadı’nda yapılacak maçta Türkiye Şöhretler Karması ile Gönyeli Master Futbol takımı karşı karşıya gelecek. Yynanacak olan müsabaka biletleri  Girne ,Mağusa,Lefkoşa ve Güzelyurttaki  Deniz Plaza Shoplarda satışa çıkacak.

GÖNYELİ MASTERLER TAKIMI

Başbakan Hüseyin Özgürgün ,Ahmet Tilki, Ali Suat Kanlı, Mustafa Gençay, Emre Hacı, Hüseyin Amcaoğlu, İbrahim Birinci, Tarık Akan Tilki, Selçuk Nazlı, Mehmet Özgül Piro, Yılmaz Behlül, Yusuf Hacı, Halil Deniz, Ercan Nazik, Mustafa Yılmaz Kocaoğlu, Özerk Göçmen, Selçuk Amcaoğlu, Tansel Esengin, Okan Atav, Mustafa Özgür Piro, Mustafa Erkan Tunçel, Ali Burhan Sevil, Mehmet Çavuşoğlu, İsmail Sineli, Mehmet Bataryacı, Mustafa Kocaoğlan, Olgun Amcaoğlu, Vedat Karaokçu, , Özgür Tezkan, Ufuk Fırat

TÜRKİYE ŞÖHRETLER KARMASI

Antrenörlüğünü Giray Bulak’ın yapacağı Türkiye Şöhretler Karması’nda  Hami Madıralı,Orhan Kaynak,Tugay Kerimoğlu,Ahmet Dursun,Ali Eren,Hakan Ünsal,Mustafa Kocabey,Ümit Karan,Sinan Engin,Erkan Engin,Cafer Aydın,Metin Uzun,Evren Nuri,Murat Erdoğan,Cihan Haspolatlı,Kerem İnan,Orhun Uşak ve Rıdvan Dilmen gibi Türk Futbolunun önemli isimleri yer alacak.

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