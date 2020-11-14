Hüseyin Özgürgün UBP-DP-YDP azınlık hükümeti kabinesinde Bakan mı oluyor?

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün UBP-DP-YDP azınlık hükümeti kabinesinde Bakan olacağı öne sürüldü.

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Bilindiği üzere UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'üm dokunulmazlığı kaldırılmış bunun üzerine UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün ailesi ile birlikte İstanbul'a taşınmıştı.

Özgürgün geçtiğimiz haftalarda Meclis Başkanlığı'na bir de Milletvekilliğinden istifa mektubu göndermişti. KKTC'de bir milletvekilinin istifa edebilmesi için bunun Meclisin çoğunluğun tarafından da onaylanması gerekiyor.

Oluşacak olan UBP-DP-YDP azınlık hükümetinde Hüseyin Özgürgün'ün Bakan olması durumunda hem dokunulmazlık kazanacağı hem de bu dokunulmazlık ile adaya gelip hükümete güven oyu verebilecğeini Lefkoşa kulislerinde konuşuluyor.

NE OLDU?

DP Vekili Çağman'dan YDP'li hükümete HAYIR

DP Girne Milltevekili Dr. Koral Çağman, bu konuda fikrinin dahi sorulmadığını, yapılan toplantının sonrasındaki açıklamaları, medyadan öğrendiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde BRT’de katıldığı bir programda “YDP’li Arıklı ve Zaroğlu’nun, benim onayımla bakan olmasına asla müsaadem yoktur” diyen Özgür Kıbrıs internet haber sitesine konuşan Çağman, hala aynı fikirde olduğunun da altını çizdi

DP Girne Milletvekili Dr. Koral Çağman, “Bu çok enteresan bir durum. Kimse benim fikrimi dahi sormadı. Ben de medyadan öğrendim. Anlaştıkları söylüyorlar, hayretler içindeyim” dedi.

NE OLDU?

üç partili koalisyon Hükümeti kurma konusunda uzlaştı. Kurulacak olan UBP , DP ve YDP hükümetinin erken seçim hükümeti olacağı belirtilirken, erken seçimin Mart- Ekim 2021 tarihinde arasında olacağı ifade ediliyor.

Yeni hükümette kabine dağılımı ise ,UBP 8 , DP 1 ve YDP’de bir bakanlık alacak şekilde olacak.

Kurulacak hükümetin bir azınlık hükümeti olacağı ve parlamento içinde olan HP'li vekillerin destek vermesi sonucunda güven oyu sorunu yaşanmayacağı belirtiliyor. 3 parti arasında oluşturulacak koalisyon hükümetinin Pazartesi yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunacak.

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UBP-DP- YDP hükümetinin kurulması için ortaya çıkan pürüzlerin ortadan kalkması için 3 partinin başkanları ve heyetleri UBP Genel Merkezinde bir araya geldi..

Toplantıda hükümetin şekillenmesi ve erken seçim tarihinin de netleşmesi bekleniyor.

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MECLİSİ AÇMAK İÇİN 26 SAYISI KRİTİK

Cumhuriyet Meclisi'nde bulunan siyasal partilerin UBP 20 (Hüseyin Özgürgün* dahil) , CTP 12, HP 9, TDP3, DP 3 (**Serdar Denktaş dahil) ve YDP 2 milletvekili ile temsil ediliyor.

UBP-DP-YDP azınlık koasliyon hükümetinin milletvekili sayısı 25 (Özgürgün ve Denktaş dahil) olabiliyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ise 26 milletvekilinin Genel Kurul çalışmasına katılması ile açılabiliyor.

GÜVEN OYU İÇİN 26

Oluşması muhtemel UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin Cumhuriyet Meclisi'nden güven oyu alabilmesi için 26 Milletvekilinin hükümet programına güven oyu vermesi gerekiyor.

HP'Lİ VEKİLLER HEDEFTE

Oluşabilecek UBP-DP-YDP azınlık hükümetine en az 3 HP'li vekilin güven oyu verebileceği halk arasında ve siyasi kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

HP Gazimağusa Milletvekili Dr. Hasan Topal, HP İskele Milletvekili Mesut Genç ile HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu'nun oluşacak bir azınlık hükümetine destek verebilecekleri kulislerde iddia ediliyor. Milletvekilleri bu iddiaları henüz yalanlamış durumda değil.

AKP Genel Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi hükümeti kurmak için yoğun bir çaba sergileniyor.